Тъжен ден за Христо Стоичков! Камата загуби свои приятели, а и емблематично място, чиито врати бяха винаги отворени за него!

В социалните мрежи носителят на "Златна топка" за 1994 г. публикува кратко съобщение, с което се прости с Франко и Джулиано.

Те бяха собственици на италиански ресторант в Барселона.

"Сърцето ми е изпълнено с тъга!"

"На моите скъпи приятели Франко и Джулиано,

Почивайте в мир! Дълбоки съболезнования на цялото семейство.

Днес научих трагичната вест и сърцето ми се изпълни с тъга.

Никога няма да забравя първия ден, в който пристигнах в Барселона от България. В същия този ден подписах договора си с Барселона.

За мен беше привилегия, че толкова дълги години се наслаждавахме на най-добрата италианска храна. Изпращам силни прегръдки на Ана и семейството! Благодаря за спомените, за приятелството и за любовта, която влагахте във всичко, което правехте.

Почивайте в мир, приятели!

Винаги ще ви помним с любов", пише Стоичков в "Инстаграм".

"Трамонти"

Франко и Джулиано са двама братя италианци, които през 1980 г. откриват ресторант в Барселона.

"Трамонти" е кръстен на малкото градче, от което са родом двамата, а в ресторанта често гостуват известни личности, в това число Христо Стоичков.

Франко почина през април, а Джулиано - преди няколко дни.

След тяхната смърт ресторантът ще затвори врати завинаги.

