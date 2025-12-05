bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Счупил ли е скамейката? Говори Хулио Веласкес! (ВИДЕО)

След 0:2 от Славия на ст. Александър Шаламанов

Счупил ли е скамейката? Говори Хулио Веласкес! (ВИДЕО)
Lap.bg

Мълчанието на Хулио Веласкес продължава! Испанският специалист отказа да коментира появилата се информация за още една счупена треньорска скамейка от негова страна - тази на стадиона на Славия.

Президентът на "белите" - Венцеслав Стефанов, заяви пред bTV, че именно Веласкес е нанесъл пораженията.

Във втора поредна своя изява треньорът на Левски отказа да коментира агресивно си поведение.

"Нямам коментар по въпроса... Вниманието на всички в отбора е насочено към мача в неделя. Затова имаме 22 полеви играчи и трима вратари. Имам доверие в абсолютно всички. Анализирахме това, което се случи във вчерашния мач и фокусът ни е насочен към мача в неделя", каза Веласкес.

"Легнах си с чисто съзнание. Но ми беше неприятно заради привържениците. Искам да им се извиня, защото не ги зарадвахме с победа. Сто пъти бих повторил същото. Търсим причини какво е станало, без значение дали сме спечелили или загубили. В повечето случаи нещата са по-сложни. Ако ви попитам във вчерашния мач колко футболисти взеха участие в двата със Славия. Осем футболисти бяха същите. Другите трима са Карл Фабиен, Карлос Охене и Майкон. С тези осем играчи и тримата, които изброих, ги победихме. Подхождахме по един и същ начин в девет от случаите."

Стефанов vs Веласкес

bTV разполага със снимки на скамейката на гостите на стадион Славия след двубоя с Левски. Венцеслав Стефанов твърди, че именно испанецът я е счупил:

"Може би е от тия MMA бойците и сигурно е тренирал в следващата среща и е счупил паравана. Няма да е лошо да се ориентира към MMA".

Това не е първа подобна проява за Веласкес, който по време на двубоя с ЦСКА на Националния стадион също нанесе щети върху треньорската скамейка. Поглед назад във времето показва, че испанецът е правил това и в Нидерландия.

В неделя Левски гостува на Спартак Варна в опит да се завърне на победния път, а Веласкес - да опази непокътната треньорската скамейка на гостите.

Тагове:

левски славия коментар треньор спартак варна първа лига скамейка хулио веласкес

