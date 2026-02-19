bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Животът печели! Български зет се връща в отбора на Гибона и Симеон Николов

Сам Деру победи рака

Животът печели! Български зет се връща в отбора на Гибона и Симеон Николов

Белгийският волейболист Сам Деру, съотборник на българина Симеон Николов в Локомотив Новосибирск, обяви, че ще се върне в клуба след успешно премината химиотерапия.

Вълнуващото съобщение бе публикувано лично от Деру в профила му в Instagram, където сподели и трудностите по време на лечението:

Страх

„Тези два месеца интензивна химиотерапия със сигурност ми се отразиха силно – дълги нощи в болницата, силно главоболие, непоносима умора и гледане как близките ми се стремят да бъдат силни за мен всеки ден.

Бих излъгал, ако кажа, че първоначално не изпитвах страх, гняв и разочарование, но нямаше друг избор, освен да продължа напред. Обърнах страницата на самосъжалението и избрах тази на смелостта и устойчивостта.“

Рехабилитация

33-годишният волейболист допълни, че връщането му в Локомотив ще бъде част от продължаващата му рехабилитация:

„Тялото ми все още се възстановява и ще ми отнеме още малко време, но умът ми е по-силен от всякога.“

„Събуди ме от този кошмар“: Съотборникът на Мони Николов за диагнозата, която спря живота му

Деру изрази специална благодарност към семейството, приятелите, лекарите и партньора си – бившата българска волейболистка Добриана Рабаджиева, която според него е „MVP и най-ценният му партньор“.

Николов и Гибона не се предават: обрат от 15:22 срещу лидера в Русия!
рак живот завръщане химиотерапия добриана рабаджиева локомотив новосибирск симеон николов Сам Деру

