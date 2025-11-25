bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Седем е добро число" за Левски и в Европа

Впечатляващо постижение

"Седем е добро число" за Левски и в Европа
Lap.bg

Левски определено обича числото седем, а Хулио Веласкес и компания постигнаха нещо впечатляващо с победата с 5:1 над Монтана.

Сините“ вече са цели 24 гола плюс. И това ги нарежда именно на седма позиция по този показател в Европа.

Става въпрос за първенствата, които се провеждат по схемата есен-пролет, защото има и такива като шведското, които приключиха или предстои това да се случи след кръг или два.

Официално:

Какво се случва в Европа

В тези, които тепърва набират сила, само в едно от Топ 5 има отбор с по-добри показатели от сините“ - Байерн Мюнхен.

Снимка: Reuters

Баварците нямат спирка и газят всичко наред. Тимът на Венсан Компани е отбелязал досега 41 гола и е допуснал едва 8! Байерн е напред с цели 33 попадения. По-добре от тях върви само ТНС от Уелс, който в изиграните досега 17 мача в своето първенство, е постигнал голова разлика от 51:15! Това му гарантира преднина от 9 точки.

Пред Левски са и два тима от Балканите Цървена звезда, който дори не е лидер в Сърбия, и словенският Целие. С един гол повече от сините“ е и Шахтьор, пишат колегите от "Мач Телеграф".

