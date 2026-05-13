Шампионът Левски взе точка в Разград

Лудогорец не успя да победи Левски за първи път през 2026 г. След 4 поредни успеха срещу "сините" без да допуснат гол, "орлите" завършиха 1:1 с тима на Хулио Веласкес в Разград.

Така разградчани пропуснаха възможността да се откъснат на 3 точки пред преследвачите в битката за второто място в Първа лига.

В средата на второто полувреме Хуан Переа отбеляза първия гол за "сините" в мачовете срещу Лудогорец през този сезон. Дерой Дуарте изравни в 81'.

На новия шампион в събота предстои дерби срещу ЦСКА, докато Лудогорец гостува на ЦСКА 1948.

Съставите

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман - 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 3. Антон Недялков, 27. Винисиус Ногейра - 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч (77' - 82. Иван Йорданов) - 77. Ерик Маркус (90'+1 - 30. Педро Нареси), 18. Ивайло Чочев, 14. Петър Станич - 29. Ив Ерик Биле (66' - 7. Алберто Салидо)

Левски: 78. Мартин Луков - 21. Алдаир, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров, 3. Майкон - 18. Гашпер Търдин (84' - 70. Георги Костадинов), 10. Асен Митков (60' - 17. Евертон Бала), 47. Акрам Бурас - 95. Карл Фабиен (60' - 99. Радослав Кирилов), 12. Мустафа Сангаре (46' - 9. Хуан Переа), 22. Мазир Сула (77' - 11. Армстронг Око-Флекс)