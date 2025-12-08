Скандалът с Асен Митков от Левски: Клубът каза своята дума!

Грозен скандал заформиха фенове на Левски и бяха заклеймени от клуба, други привърженици и футболисти.

В центъра му е полузащитникът на "сините" Асен Митков. Той е косвен потърпевш от поведението на фен-група, която качи в социалните мрежи видео.

Какво се случи?

На клипа, който вероятно е заснет след загубата на Левски от Славия в първенството, феновете палят картичка с лика на Митков.

По адрес на 20-годишния футболист се сипят доста тежки обиди.

Според други фенове причината е в слабата форма на Митков в последните срещи. Той игра 71-минути срещу Славия и 80 минути срещу ЦСКА - два от трите мача през сезона, в които Левски претърпя загуби.

Подкрепата

От клуба изразиха пълна подкрепа за младия си футболист с позиция на официалния си сайт:

"В дните след двубоя ни със Славия един от младите ни футболисти, юноша на клуба и част от първия отбор при Хулио Веласкес, стана обект на крайно недопустими лични нападки и заплахи в социалните мрежи и в публичното пространство. Вчера до нас достигнаха и сигнали за агресивно поведение спрямо него.

Бихме искали да заявим ясно, че критиката към играта и към спортните резултати е част от футбола и ние я приемаме. Личните обиди, заплахите и атаките към достойнството на наши футболисти – още повече към момче, израснало в школата на клуба – са абсолютно неприемливи и в разрез с ценностите, които Левски отстоява.

Клубът застава твърдо зад Асен Митков и ще използва всички законови средства при сигнали за заплахи и посегателства.

Призоваваме нашите привърженици за обединение в подкрепа най-вече на младите ни футболисти, особено в трудни за тях моменти. Те носят синия екип днес – ще го носят и утре", пишат "сините".

Бившият съотборник на Митков - Андриан Краев, също зае позиция:

"Този клип не е за футбол. Не е за клуб.

Той е за това колко лесно някои хора прекрачват границата на човешкото поведение! Гнусен акт, който не заслужава оправдание! Нито мълчание! Такъв акт говори много! И нищо добро!

Това е грозно и абсолютно недопустимо.

Помислете за семейството му - хора, които го обичат и гледат тази низост, чудейки се защо трябва да търпят това. Как ли се чувстваш, когато видиш как някой се гаври с твоя син?

Това поведение няма нищо общо с любов към клуб или към футбол. То показва само колко далеч може да стигне човек, когато изгуби уважението - към другите и към себе си.

Това е падение!

Така се отнасяме с нашите таланти и деца!", казва футболистът на Апоел Тел Авив и националният тим.

Асен Митков премина в школата на Левски от тази на Ботев Пловдив през 2000 г.

Той е смятан за един от най-обещаващите млади таланти у нас, като дори носи капитанската лента на националният тим до 21 години. През настоящия сезон той има 18 мача за Левски, в които направи 2 асистенции.

