Феновете в потрес: Автогол и хаос, Славия наказа Левски!

Трета загуба за Левски в Първа лига. "Сините" загубиха като гости на Славия с 0:2 на стадион "Александър Шаламанов".

Домакините, за които това е седми успех от началото на сезона, поведоха в 21'. Мохамед Досо отне от Асен Митков и напредна към наказателното поле, където подаде на Исак Соле, а той разстреля Светослав Вуцов.





Оливер Камдем свали за Марин Петков в 23', но изстрелът на юношата на "сините" бе неточен.

Отборът на Ратко Достанич удвои аванса си в 27'. Мартин Георгиев намери Иван Минчев, който с дълъг пас прати топката към Янис Гермуш. Нападателят пусна за Емил Стоев, който стреля през двама, а Никола Серафимов добута топката в собствената си врата.

Тежката артилерия не помогна

Нтумба блесна със спасяване в 35' при мощен изстрел на Марин Петков.





Хулио Веласкес тежката артилерия в 59' - Евертон Бала, Мустафа Сангаре и Майкон. "Белите" организира опасна контра, която можеше да убие интригата - Емил Стоев, бе изведен в 65' и пусна към Гермуш, но Светослав Вуцов отрази изстрела на десетката на домакините.





Левски остава на първо място с 41 точки, пред ЦСКА 1948 - 36 и Лудогорец - 33. ЦСКА е четвърти - на 10 точки от най-големия си съперник.

