bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

След намесата на Бойко Борисов: Общината погаси половин милион дълг на Спартак

Колко още дължат варненци?

След намесата на Бойко Борисов: Общината погаси половин милион дълг на Спартак
Facebook

Спартак Варна може да си отдъхне временно. Клубът получи чаканата финансова помощ от общината в размер на 550 000 лева. 

От политическа партия ГЕРБ обявиха на официалните си канали, че лично с разрешаване на ситуацията са се заели Бойко Борисов и министърът на финансите Теменужка Петкова

Сумата ще отиде за погасяване на дълга към Националната агенция по приходите, като именно той бе критичен за получаване на лиценз за следващия сезон. 

Позицията

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева!", гласи съобщението на партията. 

Тези 550 000 лева са само част от дължимата сума от Спартак. 

Футболният клуб трябва да погаси 4,5 млн. лева. 1,5 млн. от тях са към НАП, като "соколите" изразиха готовност с дарителска кампания да съберат останалата сума. До момента дарените средства са над 330 000 лева. 

Класиране

В момента Спартак е на осмо място в първенството с 2 победи, 7 равенства и 3 загуби. 

В последните си три мача тимът от Варна записа равенства с Лудогорец, ЦСКА 1948 и Славия

Снимка: Facebook

Спартак Варна е отбор, основан преди 107 години - през 1918 г. и се завърна в елита през сезон 2024/2025, когато стана седми в крайното класиране. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

нап Бойко Борисов Варна община фалит лиценз дълг спартак варна Теменужка Петкова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)

Ексклузивно: Челси, Аякс, Тотнъм, Монако - гледайте на VOYO.BG (ВИДЕО)
Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)

Ще задълбочи ли Айнтрахт кризата в Ливърпул? (ВИДЕО)
Тримата, които поставиха България в световния елит

Тримата, които поставиха България в световния елит

Последни новини

Правнучката на Ференц Пушкаш - малко футбол, но много сексапил (ГАЛЕРИЯ)

Правнучката на Ференц Пушкаш - малко футбол, но много сексапил (ГАЛЕРИЯ)
Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Моци убеден: Лятото ще сме шампиони!

Тримата, които поставиха България в световния елит

Тримата, които поставиха България в световния елит
Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

Какво поиска Светослав Вуцов от БФС?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV