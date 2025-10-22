След намесата на Бойко Борисов: Общината погаси половин милион дълг на Спартак

Спартак Варна може да си отдъхне временно. Клубът получи чаканата финансова помощ от общината в размер на 550 000 лева.

От политическа партия ГЕРБ обявиха на официалните си канали, че лично с разрешаване на ситуацията са се заели Бойко Борисов и министърът на финансите Теменужка Петкова.

Сумата ще отиде за погасяване на дълга към Националната агенция по приходите, като именно той бе критичен за получаване на лиценз за следващия сезон.

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева!", гласи съобщението на партията.

Тези 550 000 лева са само част от дължимата сума от Спартак.

Футболният клуб трябва да погаси 4,5 млн. лева. 1,5 млн. от тях са към НАП, като "соколите" изразиха готовност с дарителска кампания да съберат останалата сума. До момента дарените средства са над 330 000 лева.

В момента Спартак е на осмо място в първенството с 2 победи, 7 равенства и 3 загуби.

В последните си три мача тимът от Варна записа равенства с Лудогорец, ЦСКА 1948 и Славия.

Спартак Варна е отбор, основан преди 107 години - през 1918 г. и се завърна в елита през сезон 2024/2025, когато стана седми в крайното класиране.

