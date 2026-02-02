Снегът уплаши Хулио Веласкес

Националният стадион „Васил Левски“ ще бъде арена на голямото дерби за Суперкупата на България между Левски и Лудогорец. Преди утрешния финал наставникът на „сините“ Хулио Веласкес сподели своите очаквания и притеснения.

„В добра кондиция сме. Считам, че отборът е подготвен. Изправяме се срещу един добър отбор, но и ние сме много добър отбор. Уверени сме в нашите възможности и ще направим всичко възможно да спечелим този трофей“, заяви испанският треньор.

Студ и лед

Веласкес обаче изрази загриженост относно състоянието на терена: „Метеорологичните условия очевидно не са идеални. Не трябва да се ядосваме, не трябва да търсим извинение. Мен ме притеснява състоянието на терена.“

По отношение на състава треньорът даде яснота: Марин Петков е готов да играе, Карл Фабиен отпада за мача. Очаква се информация за картотекирането на Переа, за да попадне в групата.

„Лудогорец е в игрови ритъм, игра срещу много сериозни съперници. Няма да губя енергията си за това как им се е отразило. Трябва да се концентрираме върху нашата игра“, добави Веласкес.

„Каквото и да се случи, трябва да го приемем"

Испанецът подчерта, че е подготвен за всякакви сценарии по време на мача: „Каквото и да се случи, трябва да го приемем. Дано да можем да спечелим още в редовното време. Ако се стигне до дузпи, ще се постараем да се справим по най-добрия начин.“

Веласкес завърши с акцент върху професионализма и фокуса върху отбора: „Аз подхождам към всеки мач по един и същи начин – с професионализъм и уважение. Фокусът ми е върху моя отбор и да извадя най-доброто от играчите. Футбол, футбол и футбол – за съдиите не говорим“, завърши Веласкес.

