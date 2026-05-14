Светослав Дяков пред bTV: Лудогорец тероризираше всички, ще се върне по-силен! (ВИДЕО)

Какво се случи с Лудогорец този сезон? Хегемонът, който 14 години доминираше по терените у нас сега се бори за класиране за Европа.

"Лудогорец не е това, не е този отбор, който трябва да изглежда. Познавайки собствениците и те няма да оставят така нещата. Не съм в Разград, но за нов отбор във Варна или да се вземе Черно море - това няма да се случи... Много бързо хората отписаха Лудогорец. Този тим тероризираше отборите по чисто футболен начин. И една година е на по-ниско ниво - и вече край! Ами, не! С години този клуб е показвал стабилност, поведение в Европа, малко отбори у нас могат да се похвалят с това", коментира в студиото на "Спортен нюзрум" 10-кратният шампион с "орлите" и бивш национал Светослав Дяков.

"Феновете на Левски и ЦСКА искат този съперник да приключи, но Лудогорец ще се върне по-силен. говорим за 14 титли, третият най-успешен клуб в нашия футбол. Причините за спада са комплексни, но не може да се говори за пренасищане.

При големите футболисти няма пренасищане, те искат винаги да са отгоре. Меси продължава да се бори за отличия, не се отказва. Много точки бяха загубени в в Разград. Едно време отборите се молеха да си тръгнат с по-малко голове. Тази непревземаема крепост започна да се руши", каза още Дяков.

