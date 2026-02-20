bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Свиреше за 8 лева на мач, а днес вади картони на Роналдо (ВИДЕО)

Историята на Георги Кабаков, разказана от самия него

Свиреше за 8 лева на мач, а днес вади картони на Роналдо (ВИДЕО)

Шесткратният носител на „Съдия на годината“ Георги Кабаков бе гост в подкаста на Български футболен съюз. В откровен разговор международният рефер разказва как се отказва от мечтата да стане професионален футболист, за да послуша съвета на дядо си.

„Моята история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на Спартак Пловдив и съдия в елитната ни дивизия... Още в първи клас започнах да тренирам футбол и мечтаех да стана добър играч.“

Първоначално отказва да запише курс за съдии, но десет дни по-късно се съгласява. Две години живее „на две скорости“ – в събота свири мачове, в неделя играе като ляв бек.

„Към момента мога да кажа, че решението ми да стана съдия е фундаментално за изграждането ми като личност. Ние спазваме супер-стриктен режим. Лайфстайлът е изцяло адаптиран към съдийството.“

Снимка: Reuters

Кабаков разказва и за срещите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за трудните уроци в регионалните групи.

Какво ниво обаче би покрил, ако беше останал футболист? "Вероятно някъде бих се срещнал с Кристиано Роналдо от Куртово Конаре или от Секирово. На това ниво беше моето първо препятствие. А дали си заслужава? Вероятно и младите колеги, които сега са в регионалните групи, си задават този въпрос.

Наказан у нас, командирован в Европа!

В селата се получава точно това - тези дивизии са сериозно предизвикателство в изграждането на един футболен съдия в чисто психологически аспект. Защо е така? Защото чисто технически трябва да си гъвкав. Но и чисто психически ти помага. Доказано е, че психическото вътрешно състояние регулира физическото външно действие".

Наказан у нас, командирован в Европа!

И разказа коя е била неговата точка на пречупване, когато е взел решение да продължи. Това се случило на дербито на град Раковски между Секирово и Раковски, когато от публиката са хвърляли монети по него. На полувремето попитал страничните съдии толко им е хонорарът, като той бил по 8 лева, а за главен - 12. Но Кабаков събрал хвърлени по терена монети и им обяснил, че неговият става 14.60...

Тагове:

България пари бфс семейство дядо съдия роналдо хонорар ляв бек Геолги Кабаков

