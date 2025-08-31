Тарторът на Сектор "Г" с тежка присъда за Керкез

Лидерът на организираните фенове на ЦСКА - Иван Велчев, призова за оставката на треньора на "червените" Душан Керкез. Думите на Кюстендилеца идват след равенството срещу Славия 2:2.

След две загуби и 4 равенства

В шест мача от началото на кампанията "армейците" нямат победа. Тимът е на 14-то място в класирането след загуби от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 и равенства с Ботев Пловдив, Спартак Варна, Черно море и Славия.

"За мен времето на Душан Керкез в ЦСКА изтече, видно е, че той не е способен да спре пропадането. ЦСКА има нужда от победи, ЦСКА има нужда от победители! ОСТАВКА!", написа Велчев в профила си във Facebook.

Снимка: Lap.bg

Душан Керкез бе назначен през лятото, като замени на поста Александър Томаш, с който ЦСКА остана пети в класирането и загуби баража за участие в европейските клубни турнири.

Според новия спортен директор Бойко Величков, основният проблем за ЦСКА и футболистите в момента е липсата на самочувствие на терена. "Когато дойдох в клуба, едно от нещата, които беше ясно заявено, че трябва да се действа в едно добро разбирателство, един добър колектив с всички спортни фигури в отбора.

Аз не искам да се деля от старши треньора. Всички в клуба сме виновни за това състояние", заяви Величков след мача на стадион "Александър Шаламанов".

