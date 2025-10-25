Тасевски за Казанската афера: От чакането ми се видя съмнително

Бившият футболист на Левски Дарко Тасевски се върна към спомените от Казанската афера, която коства на "сините" загуба с 0:2 от ЦСКА във Вечното дерби на 20 септември 2009 г. Въпреки че оттогава мина много време, подигравките продължават.

Преди мача в централата на Левски пристига факс, в който се съобщава, че Рубин Казан иска да привлече 4 от звездите на столичния гранд - Дарко Тасевски, Живко Миланов, Зе Соарес и Юсуф Рабех, за многомилионна сума. Уловката е, че руснаците искат трансферите да се осъществят незабавно. Обяснението - за да ги регистрират навреме за двубоя с Интер в Шампионската лига.

Собственикът Тодор Батков ги праща със самолет в Москва, заедно с Константин Баждеков и футболния агент Николай Жейнов.

Снимка: БГНЕС

Посрещнати от... мутри

"Още като получихме онези договори, нещо ми се видя гнило. Пак си викаш – айде, какви заплати, по 80 000 долара! Добри сме, ама чак толкова… нещо не е наред. 80 000 долара по онова време…. Бях играл в Украйна и разбирах какво се говори на руски, та още от чакането ми се видя съмнително", разказа Тасевски в подкаста "Код Спорт".

"Посрещнаха ни някакви хора по джапанки и чехли, с черни G-класи. Все бързаха, все едно ще ни вземе някой друг. – „Сега почивате, утре сте на прегледи.“ Ние тогава бяхме млади – на по 23-24 години. Отиваш в Москва и да не излезеш вечерта да се позабавляваш си е направо престъпление. Обаче си казахме: „Момчета, да минат първо прегледите, пък после ще празнуваме.“ Починахме си и легнахме"

"На сутринта ни чакаше една атрактивна мадама. Чувам я как говори по телефона: „Довечера в кое заведение сме, запазете сепарето.“ Питам я: „Извинявай, ти каква си в отбора – директор, адвокат?“ А тя: „Какъв отбор? Казаха ми да ви взема от хотела, да ви поразкарам из града и да ви закарам в клиниката"

"Когато правиш футболни изследвания, отиваш в специализирана клиника. Отиваме в някаква клиника, чакахме на опашка, дадохме кръв и урина. Всичко беше наред с изследванията, върнахме се в хотела. Казаха ни: „Сега ще дойдат представители на „Рубин“, чакайте тук.“ Чакахме, чакахме – никой не дойде"

"На следващия ден разбрахме, че всичко е било измама. Търсихме полет, но нямаше – чак на следващия ден. По време на мача бяхме във въздуха. Кацнахме и разбрахме, че сме загубили с 0:2.", сподели още Тасевски.

