Тодор Батков: Михайлов беше голям футболист и добър ръководител (ВИДЕО)

Бившият собственик на Левски присъства на поклонението на

С натежало сърце бившият собственик на футболния Левски Тодор Батков изпрати Борислав Михайлов в последния му път. 

Легендарният вратар и капитан на националния тим, който стана четвърти в света в САЩ 94 почна в началото на седмицата, след като няколко месеца се бори с последствията от тежък инсулт. 

Днес, 4 април, стотици близки, приятели и фенове се сбогуваха с него. 

Думите на Батков

"Голямо име. Много добър човек и не беше справедливо това обругаване. Нищо! Господ всичко вижда! Измъчи се накрая.

Бог да го прости. Беше голям футболист и добър ръководител. Имаме страхотни преживявания с него!", заяви Батков. 

Опечалените

На поклонението присъстваха футболистите от тима ни на световното в САЩ през 1994, емблематични фигури от футболния и спортния свят, спортни легенди на България и опечаленото му семейство, което прие всички съболезнования.

