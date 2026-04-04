Тодор Батков: Михайлов беше голям футболист и добър ръководител (ВИДЕО)

С натежало сърце бившият собственик на футболния Левски Тодор Батков изпрати Борислав Михайлов в последния му път.

Легендарният вратар и капитан на националния тим, който стана четвърти в света в САЩ 94 почна в началото на седмицата, след като няколко месеца се бори с последствията от тежък инсулт.

Днес, 4 април, стотици близки, приятели и фенове се сбогуваха с него.

Думите на Батков

"Голямо име. Много добър човек и не беше справедливо това обругаване. Нищо! Господ всичко вижда! Измъчи се накрая.

Бог да го прости. Беше голям футболист и добър ръководител. Имаме страхотни преживявания с него!", заяви Батков.

Опечалените

На поклонението присъстваха футболистите от тима ни на световното в САЩ през 1994, емблематични фигури от футболния и спортния свят, спортни легенди на България и опечаленото му семейство, което прие всички съболезнования.