Треньорът на България: Наясно сме, че ще ядем много шамари

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров демонстрира завидна увереност и самочувствие преди четвъртия мач в група Е на Световните квалификации. Утре от 21:45 часа българите гостуват на европейския шампион Испания в може би най-трудния си мач от доста години насам.

Домакините имат допълнителен стимул за силно представяне, тъй като може да изравнят рекорда си за най-дълга серия без загуба.

Постижението от 29 мача е постигнато под ръководството на Висенте дел Боске в периода 2010 - 2013 година.

Три поредни загуби

От другата страна - ситуацията в българския лагер е доста сложна, тъй като все още няма спечелена точка. Тимът започна с две поражения с по 0:3 от Испания и Грузия през септември, а преди три дни в събота отстъпи с 1:6 на Турция.

"И двете неща не са лесни – и да вдигнем отбора, и да ги подготвим за утрешния мач. Но работим, ще се опитаме да имаме друго лице. Работихме върху физическото и психологическото възстановяване на играчите.

Снимка: Lap.bg

Защото не заслужавахме такава загуба (1:6 от Турция). Това е най-голямата ми загуба в моята практика. И това бяха нещата, върху които трябваше да работим. От днес след обяд започнахме и тактически да подготвяме отбора са срещата с най-добрия отбор в света. Но съм оптимист, аз и моят екип, знаем с какво се захващаме. След всяко лошо време идва и хубавото време“, започна Димитров.

"Излизаме срещу най-добрия отбор в света"

Попитан каква Испания очаква при девет липсващи футболисти, Димитров заяви: Знам, че ще играят с най-доброто, което имат, няма да правят ротации, за да вземат най-доброто като точков актив“, обясни Димитров.

На въпрос какъв резултат очаква, треньорът каза: "Резултатът е важен при всички положения. Искаме да избягаме от това, което се случи в събота. По-скоро като игра, поведение, игровото самочувствие, можем да дадем повече от мача с Турция. Има къде да се изграждат тези футболисти и да се развиват, особено в офанзивен план.

Наясно сме, че излизаме срещу най-добрия отбор в света и ще се постараем да играем на върха на възможностите си. Наясно сме, че ще ядем много шамари в тези квалификации, наясно сме къде се намираме. Но искаме играчите да дават най-доброто от техните способности", завърши треньорът на България.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK