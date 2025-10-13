Шеф в БФС: Срам ни е. Можем да играем футбол! (ВИДЕО)

Директорът на националните отбори на България по футбол Кирил Котев заяви, че всички в БФС се срамуват от представянето на първия тим на страната и очакват положителна промяна.

Единствен Котев застана пред медиите на летище "Васил Левски" преди заминаването на българския национален тим за Испания.

Мнението на Кирил Котев

"Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор, Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", каза Кирил Котев.

"Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задачи. Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето е 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме", добави той.

Във вторник вечер, от 21:45 ч. България гостува на Испания във Валядолид. "Ла Фурия" е на върха в групата с пълен актив и без допуснат гол, докато родните национали са на дъното без точки и само с едно отбелязано попадение.

