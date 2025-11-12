Турция в шок! Монтела забрани на играчите да гледат новини преди мача с България

Италианският селекционер на Турция, Винченцо Монтела, е наредил на играчите си да се изолират от новини и дискусии около огромния скандал, разтърсил турския футбол.

Българският национален отбор ще гостува на Турция в Бурса в събота, 15 ноември (19:00 часа) за световна квалификация, като срещата е ключова за турците в борбата им за поне бараж за Мондиал 2026.

1000 футболисти и 500 съдии са в кюпа

В страната ври и кипи в момента: над 1000 футболисти и близо 500 съдии са били замесени в незаконни залози, последвани от арести, обвинения и евентуални съдебни процеси.

Според местните медии Монтела е провел специална среща с отбора, в която е настоял: „Игнорирайте всичко, което се случва около нас. Сега мислим само за България и мача в събота!“

Треньорът е загрижен, че скандалът може да разсее отбора, затова подчертава, че концентрацията трябва да е изцяло върху играта. „След тези два мача (с България и Испания) ще имате време за всичко останало. Лягате и се събуждате с мисълта за българите“, цитира се Монтела.

Президентът на Турската футболна федерация, Ибрахим Хаджъосманоглу, все още не е посетил лагера на отбора заради непрекъснати срещи и медийни ангажименти, свързани със скандала.

Очаква се да присъства на петъчната тренировка и да се срещне с Монтела, като целта е пълна изолация на отбора от всичко извън терена преди ключовите квалификации.

Въпросът е труден: как да се игнорира скандал от такъв мащаб, в който са замесени дори национали и звезди на грандовете Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай?

