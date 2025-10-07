Турция задраска „Васил Левски“

Турският национален отбор по футбол няма да проведе официална тренировка на Националния стадион в София преди мача с България на 11 октомври, съобщиха от Турската федерация с писмо до БФС.

Отборът поиска единствено 15 минути да се разходи по терена на „Васил Левски“, за да се запознае с настилката, като отказа официална тренировка, смятайки това за достатъчно.

Тръгват си веднага след мача

В същия ден турците ще проведат тренировка на своята база „Хасан Доган“ в Рива, край Истанбул, от 11:30 часа. След това ще обядват и ще отпътуват към летището за полет до София.

Срещата България – Турция от група Е на световните квалификации ще се играе в събота, 11 октомври, от 21:45 часа, а веднага след мача турците ще се върнат в Истанбул.

На 14 октомври и двата отбора ще изиграят четвъртите си срещи от групата – „лъвовете“ гостуват на Испания, а Турция приема Грузия.

Контузени

В лагера на Турция леко контузени са Берке Йозер и Угурджан Чакър, които не участваха във вчерашната тренировка. Зеки Челик и Кенан Йълдъз тренираха отделно от отбора.

Отборът на Винченцо Монтела има три точки в групата след победата в откриващия мач срещу Грузия, докато България е на дъното с нула точки.

