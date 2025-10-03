В ЦСКА недоволни от психоложката. Освободиха я!

Промените в ЦСКА продължават с пълна сила! А причината е тежкото състояние, в което се намира клуба.

В момента "червените" са на 12-та позиция в шампионата с 1 победа, 6 равенства и 3 загуби. Само преди кръг те назначиха за треньор Христо Янев, а с него начело записаха ново равенство - 1:1 с Локомотив София.

На фона на резултатите, в клуба освободиха още двама. Очаквано единият е психологът на тима - бившата баскетболистка Полина Хаджиянкова.

В ЦСКА вече не работи и завеждащия международния отдел Стоян Петков, който се смята за приближен на бившия собственик Гриша Ганчев.

Недоволни

Янев наследи на треньорския пост Душан Керкез, но още след първия мач начело заяви:

"Според мен много неща не ни достигнаха. Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях много слабости в играта. Ясно е, че имаме да свършим много работа. Току-що излязох от съблекалнята и казах, че ако искаме да променим резултатите, трябва да работим като луди. Постоянството, самочувствието... Не мога да си представя, че водим с 1:0 и нямаме контрол върху топката"

След тези думи от клуба си тръгна Полина Хаджиянкова, която от две години насам бе психолог в отбора.

Близък до Гриша Ганчев

Международният отдел на клуба също ще има нов началник. От поста е освободен Стоян Петков, който се смяташе за последния, останал приближен до Гриша Ганчев.

Клубът е намерил заместник, който да заеме неговото място, като се очаква той да встъпи в длъжност в близките дни.

Снимка: Lap.bg

Разделите в клуба започнаха в началото на август със спортния директор Пауло Нога. След това от клуба си тръгнаха няколко футболисти, треньорът Душан Керкез, а дори и докторът Георги Илиев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK