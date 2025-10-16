В Лудогорец пак пускат мустаци за благородна кауза

Футболистите и ръководството на шампиона Лудогорец за поредна година ще се включат в световната кампания Movember.

Те ще си пуснат мустаци през ноември, с което да привлекат вниманието към превенцията на рака на простатата.

Благородно

"За трета поредна година ПФК Лудогорец се включва в световната инициатива „Мовембър“, посветена на повишаването на информираността относно превенцията и борбата с рака на простатата, както и значението на грижата за мъжкото здраве.

През целия месец ноември футболистите на шампиона ще носят върху своите екипи емблематичния символ на кампанията – мустака на „Мовембър“. Тази година инициативата се реализира в партньорство с Astellas Pharma, като чрез нея клубът ще използва своите комуникационни канали, за да насърчи мъжете да обръщат внимание на профилактичните прегледи и ранната диагностика.

Снимка: Lap.bg

„Мовембър“ е глобално движение, стартирало през 2003 г., което днес обединява милиони хора по света под мотото „Промени лицето на мъжкото здраве“. За Лудогорец участието в тази кауза е израз на социална отговорност и ангажираност към значими обществени теми.

ПФК Лудогорец призовава своите фенове и партньори също да се присъединят към инициативата – защото заедно можем да спасим човешки животи!"

В световен мащаб

"Мовембър" започва в Австралия преди години.

През ноември мъжете си пускат мустаци в причудливи форми, като по този начин искат да напомнят колко са важни годишните профилактични прегледи.

Снимка: Lap.bg

Доста футболни клубове, а и известни спортисти, прегърнаха тази идея и също се включват в кампанията.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK