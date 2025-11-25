В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден

Вратарят на златното ни футболно поколение, което завърши на четвърто място на световното първенство през 1994 г. и бивш дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов все още е в болница.

Информацията за състоянието му продължава да е оскъдна, но е обнадеждаващо, че в семейството му не забравят поводите за радост и в този тежък момент.

Днес, 25 ноември, своя рожден ден празнува дъщеря му Елинор. Поздрави я нейната майка - трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства по художествена гимнастика Мария Петрова.

Най-малката

Елинор, която по-скоро страни от медийното пространство, е най-малката от наследниците на Борислав Михайлов. Тя е единствената дъщеря на Мария Петрова.

Красавицата от години живее отвъд Океана, но често се връща у нас, за да бъде с родителите си.

Бившият вратар има две по-големи деца от предишна своя връзка - Бисера и Николай, които са в отлични отношения с Мария Петрова.

Николай тръгна по стъпките на именития си баща и наскоро завърши спортната си кариера. Той е известен и с връзката си с модела Николета Лозанова, като преди повече от година двамата приветстваха на бял свят дъщеря си Борислава.

View this post on Instagram A post shared by Nikolay Mihaylov (@niki_mihaylov13)

Бисера също не присъства често в медиите, като се знае, че е омъжена за бившия съотборник на брат си в Левски - Живко Миланов.

Състоянието

Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница в неделя, когато се почувствал зле.

По непотвърдена информация, изследванията са установили, че е получил инсулт, а в момента състоянието му е стабилно и той е контактен.

View this post on Instagram A post shared by Maria Petrova (@maria_petrova_mihaylova)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK