В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден

Мария Петрова я поздрави

В очакване на добри новини: Дъщерята на Боби Михайлов има рожден ден

Вратарят на златното ни футболно поколение, което завърши на четвърто място на световното първенство през 1994 г. и бивш дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов все още е в болница. 

Информацията за състоянието му продължава да е оскъдна, но е обнадеждаващо, че в семейството му не забравят поводите за радост и в този тежък момент. 

Днес, 25 ноември, своя рожден ден празнува дъщеря му Елинор. Поздрави я нейната майка - трикратната ни златна медалистка в многобоя от световни първенства по художествена гимнастика Мария Петрова. 

Най-малката

Елинор, която по-скоро страни от медийното пространство, е най-малката от наследниците на Борислав Михайлов. Тя е единствената дъщеря на Мария Петрова. 

Красавицата от години живее отвъд Океана, но често се връща у нас, за да бъде с родителите си. 

Бившият вратар има две по-големи деца от предишна своя връзка - Бисера и Николай, които са в отлични отношения с Мария Петрова. 

Николай тръгна по стъпките на именития си баща и наскоро завърши спортната си кариера. Той е известен и с връзката си с модела Николета Лозанова, като преди повече от година двамата приветстваха на бял свят дъщеря си Борислава. 

Бисера също не присъства често в медиите, като се знае, че е омъжена за бившия съотборник на брат си в Левски - Живко Миланов

Състоянието

Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница в неделя, когато се почувствал зле. 

По непотвърдена информация, изследванията са установили, че е получил инсулт, а в момента състоянието му е стабилно и той е контактен.

