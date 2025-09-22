bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Валентин Илиев: Няма да се оправим изведнъж

В ЦСКА съм, за да бъда максимално полезен. За мен е чест и удоволствие

Със сигурност ситуацията не е лесна, обяви временният треньор на ЦСКА Валентин Илиев след 1:1 при гостуването на Ботев Враца. Той пристигна като треньор на втория отбор, но замени по спешност уволнения Душан Керкез.

"Аз съм тук, за да бъда максимално полезен. Готов съм да дам всичко от себе си."

"Каквото и да кажа в момента, не искам да излиза като оправдание. Вчера се запознахме с футболистите. В тях видях позитивна енергия. Говорихме вчера и днес през целия ден. Всички показаха разбиране и желание ситуацията да се подобрява. Ясно е, че няма да стане от веднъж. Дано е скоро, всички го искаме."

Нов треньор, същата скръб: ЦСКА трагикомичен и във Враца

"Естествено, за мен е чест и удоволствие да бъда в ЦСКА. В клуба съм и съм готов винаги да помогна и да бъда 100% на разположение. Такъв е начинът ми на мислене. Така искам да направя и тук."

Без претенции

"Не ни достигна един гол. Създадохме достатъчно възможности да си решим мача, преди да получим изравнителния гол. Като изключим първите 10-15 минути, след това отборът се успокои и започна да играе по начина, по който си бяхме говорили."

Христо Янев е готов: ЦСКА е начин на живот

"Мачът се разви по най-добрия начин за нас. Отново получаваме гол от статично положение. Явно ще трябва да се работи още повече в тази насока. При наличието на двама централни нападатели, именно това си бяхме говорили - че искаме да изкарваме топката на фланга и след това да търсим развитие."

"Мисля, че Годой се включи по най-добрия начин. От гледна точка на създадени положения и желание на футболистите, аз не мога да имам претенции. Трябва да реализираме тези ситуации. Срещу нас се създават не много на брой положения, но дори и малкото се оказват фатални."

