Въпреки призива на Лудогорец – без оставки в БФС

В „Бояна“ е имало разговори по темата, но промени в Лицензионната комисия не се планират

Повече от 48 часа след началото на откритата война по оста Лудогорец – БФС няма оставки в Лицензионната комисия, научи bTV.

Въпреки че собственикът на разградчани Кирил Домусчиев критикува президента на футболната ни централа Георги Иванов, а от клуба му поискаха да направи промени, такива няма.

Срокът, поставен от шампионите, изтече, но от БФС продължават да поддържат твърдо първоначалната си позиция, която бе изразена и в публикуваното съобщение на официалната страница, гласящо:

Позиция на БФС

„Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи.

Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове.

Кирил Домусчиев с мощна атака срещу БФС и Гонзо!

Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС. Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове.“

Подкрепа

Това написаха от базата в „Бояна“ в декларация, часове след критиките от страна на Лудогорец и собственика им Кирил Домусчиев – позиция, която бе подкрепена и от Ботев Пловдив.

Снимка: Lap.bg

В първия ден от седмицата в офисите на БФС са били проведени разговори по темата, но промени в състава на Лицензионната комисия не се планират. В момента тя е оглавявана от Георги Лалев, който заема позицията лицензионен мениджър. Част от екипа са още Андрей Икономов (председател), Изабела Джалъзова (заместник-председател), Антон Попов, Светослав Русинов и Петър Петров.

Решение

Снимка: Lap.bg

Припомняме, че разградчани се заканиха да потърсят подкрепа от останалите клубове за организирането на нов изборен конгрес на БФС, ако от Лицензионната комисия не депозират оставки и не поемат отговорност за лошите терени в началото на пролетния дял.

Официално: Кирил Домусчиев даде срок на Гонзо, иска конгрес!

„Ако в понеделник оставките не бъдат депозирани или се окаже, че решенията на комисията са по нареждане от високите етажи – от президента Георги Иванов, ще потърсим подкрепа от останалите клубове (а такава вече получихме) за свикване на нов изборен конгрес за президент на БФС“, се казва в част от позицията на Лудогорец.

Спортен нюзрум, еп. 108: Гонзо - първа кръв!
Тагове:

георги иванов война оставки стадиони условия лудогорец кирил домусчиев Лицензионна комисия БФД

