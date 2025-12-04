Кирил Десподов изпусна дузпа при равенство на ПАОК

Петкратният носител на приза Футболист номер 1 на България Кирил Десподов изигра силни 75 минути, но пропусна дузпа за своя ПАОК в градското дерби с Арис от 4-ия кръг в турнира за Купата на Гърция.

Срещата завърши 1:1, а родният капитан бе заменен от Йоргос Якумакис, който се разписа в края на срещата.

Представянето на Кирил Десподов

Българският национал започна мача силно и в 12-ата минута създаде чудесна възможност на Антонис Миту, след като се обърна с топка в краката и му подаде. Изстрелът на последния обаче беше избит от вратаря в ъглов удар. След центрирането на Живкович от ъгъла Воляко стреля с глава, останал сам, но неточно. Последва пропуск на Михайлидис, а в 16-ата минута съдията отсъди дузпа заради събаряне на Алесандро Воляко от Мончу.

За лош късмет на Десподов, вратарят Йоргос Анастасиадис спаси дузпата. В 35-ата минута вратарят на Арис отново отказа родния нападател, който хитро се промъкна през двама бранители и нанесе удар с глава след центриране на Андрия Живкович.

Две минути след началото на второто полувреме домакините откриха резултата чрез бившия футболист на Черно море Дуду Родригес. „Жълто-черните“ организираха много добра контраатака с едно докосване и завършващият удар се падна за Дуду, който не сбърка.

В 70-ата минута можеше да има и дузпа за Арис, но прегледът на съдиите, отговарящи за системата за видеоповторения (ВАР) показа, че нарушението на Абдурахман Баба е извън наказателното поле. Пет минути по-късно Десподов напусна терена, заменен от централния нападател Йоргос Якумакис.

Якумакис обаче имаше късмета да изравни в 5-ата минута на добавеното време, като за попадението домакините протестираха, че преди паса от Тайсон топката е излязла в аут. Съдиите обаче не реагираха и така срещата завърши 1:1.

Купата на Гърция

След този резултат Арис има 10 точки от четири мача и се нарежда на 3-о място в единната група, а ПАОК е с 4 точки от три мача и има домакинство на Марко (Маркопуло) на 17 декември.

В турнира за Купата на Гърция се играе по формулата на турнирите на УЕФА – 20 отбора играят в единна група и напред продължават четири директно и още осем играят допълнителен бараж.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK