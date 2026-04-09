Защо Янка Рупкина имаше снимка на Гунди вкъщи?

България остана с един прекрасен глас по-малко. Преди дни от този свят си отиде великата Янка Рупкина.

Народната певица бе една от емблемите на музиката у нас и бе наричана Славея на Странджа. Няма как да не сте чували нейното изпълнение на емблематичната песен "Калиманку, Денку"!

За Янка Рупкина се знае много. Славата ѝ излиза извън предалите на родината! Тя пя почти до последния си дъх!

А в дома ѝ имаше снимка на... Георги Аспарухов-Гунди.

Приятели

Отношенията между великата певица и един от най-обичаните футболисти не са тайна. Те са семейни приятели, като легендата на Левски е много близък със съпруга на Рупкина - Георги, който е борец.

"Запознахме се с Гунди още в началото на спортната му кариера. Моят съпруг Георги Рупкин, Бог да го прости, беше национален състезател на България по борба. Двамата с Гунди бяха много добри приятели. Мъжът ми много го обичаше - както него, така и Котков. Един ден съпругът ми ме заведе на мач на Левски на стадиона и след това се запознах с Аспарухов. Това беше още в първите му години със синята фланелка. Спомените ми от този момент са прекрасни", сподели Рупкина в биографичната книга за Гунди на издателство "Труд".

"Той беше слънчево момче, прекрасно, винаги усмихнат. Много човечен и специалист в своята професия. Трудолюбив! Вълшебен спортист! Думи нямам! Даде всичко от себе си за нашата България. Много го обичам! Който му подаде ръчичка, ще отвърне. Ще се спре, ще разменят няколко думи", добавя тя.

Снимката

Рупкина споделяше, че в апартамента ѝ в столичния квартал "Дружба" винаги е имала снимка на Аспарухов, като тя е седяла редом до портрета на Васил Левски и до тази на съпруга ѝ.

"Мен доста пъти са ме питали: "Много песни изпя, колко пари спечели?". Та така и аз на Гунди веднъж му викам: "Много тичаш бе, Гоше, какви пари получаваш, моето момче?". А той ми отвръща: "Ама, другарко Янка, мен не ме интересуват парите! Аз играя за България". Насълзявам се само като се сетя за този разговор. Аспарухов играе за страната си и аз пея за нея. "А кога ще ядем хляб? Ще видим по-нататък!", казвахме си с Гунди. Такива шеги си имахме ние с него", спомняше си народната певица.

Янка Рупкина си отиде от този свят на 87 години.

След себе си тя остави огромно творчество и хиляди, запленени от народната музика.

Поклонението ще бъде в събота, 11 април, в 11:00 ч. в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас.