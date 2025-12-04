Венци Стефанов за Достанич: И тате може, и бате може, но козата си сака пръч!

Култов Венцеслав Стефанов след успеха на Славия над Левски с 2:0. Босът на "белите" бе категоричен, че "белите играят за себе си".
"Днес Славия преподаваше, Левски си записваше. По-точно Ратко преподаваше, Веласкес пишеше, ако е записал", започна Стефанов.
"Като биеш Левски и ЦСКА, човек е най-щастлив. Славия играе за себе си. Славия играе за тази публика и тепърва ще виждате по-добри игри от Славия. Докъдето си поиска може да стигне Славия. Защо да не е в топ 3? Петият кръг имахме една точка. Сега за няколко кръга натрупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол.
Стана здрав, сплотен колектив, в който намират място най-достойните и най-перспективните. Отсега натам ще виждате Славия в този вид. Искам да поздравя не на последно място публиката, дано са си извадили заключения. Преди един, два месеца викаха като заклани "Заги, Заги, Маги". Ако искат да заповядат сега и нещо да кажат.
Баба ми викаше: "И тате може, и бате може, но козата си сака пръч. В случая не искам да кажа, че Радко е пръч, но е човек, който разбира от футбол и той може да ги научи да играят правилно", каза още президентът на Славия. "Ти не знаеш ли, че ние (Славия) сме ви създали, за да има с кого да си играем", завърши Стефанов.
