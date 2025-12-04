bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Венци Стефанов за Достанич: И тате може, и бате може, но козата си сака пръч!

Играем за себе си, защо да не сме в Топ 3..., пита шефът на Славия

Венци Стефанов за Достанич: И тате може, и бате може, но козата си сака пръч!

Култов Венцеслав Стефанов след успеха на Славия над Левски с 2:0. Босът на "белите" бе категоричен, че "белите играят за себе си".

"Днес Славия преподаваше, Левски си записваше. По-точно Ратко преподаваше, Веласкес пишеше, ако е записал", започна Стефанов.

"Като биеш Левски и ЦСКА, човек е най-щастлив. Славия играе за себе си. Славия играе за тази публика и тепърва ще виждате по-добри игри от Славия. Докъдето си поиска може да стигне Славия. Защо да не е в топ 3? Петият кръг имахме една точка. Сега за няколко кръга натрупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол.

Преди един, два месеца викаха като заклани "Заги, Заги, Маги..."

Стана здрав, сплотен колектив, в който намират място най-достойните и най-перспективните. Отсега натам ще виждате Славия в този вид. Искам да поздравя не на последно място публиката, дано са си извадили заключения. Преди един, два месеца викаха като заклани "Заги, Заги, Маги". Ако искат да заповядат сега и нещо да кажат.

Баба ми викаше: "И тате може, и бате може, но козата си сака пръч. В случая не искам да кажа, че Радко е пръч, но е човек, който разбира от футбол и той може да ги научи да играят правилно", каза още президентът на Славия. "Ти не знаеш ли, че ние (Славия) сме ви създали, за да има с кого да си играем", завърши Стефанов.

