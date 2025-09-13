Десетият златен шанс: Рами Киуан гледа към световния връх

Рами Киуан в битка за световния връх! Тази вечер европейският шампион ще се качи на ринга срещу узбека Фазлидин Еркинбоев в спор за златото в кат. до 75 кг на световното първенство в Ливърпул. Началото е около 22:45 ч. Телевизията е само една - RING.

Боксьорът от Костинброд изигра паметен турнир до момента и със своята безапелационна игра достигна до най-важния мач в кариерата си. Под ръководството на Жоел Арате и Валентин Поптолев, Рами впечатли с победи, които не оставиха шанс на противниците му да му се противопоставят.

"Това е една сбъдната мечта. Винаги съм искал да бъда тук. Моята цел е била да стана световен шампион. Надявам се, че ще стигна до успеха в последната си среща. Благодаря за подкрепата от всички мои хора в България. Ще се радвам да бъдете с мен и на финала", сподели Рами.

Титла №10 за България

Това ще бъде 20-ти финал за България на световни първенства по бокс, а последната титла датира от Стойка Кръстева през 2018 г.

Успехът на Рами ще донесе десети златен медал за страната ни, вписвайки го сред легендите: Ивайло Маринов, Серафим Тодоров, Киркор Киркоров, Александър Христов, Даниел Петров, Детелин Далаклиев и Станимира Петрова.

Всички очи са вперени в него, три рунда по три минути – време е България да празнува новата си световна звезда!

А вие не пропускайте нищо интересно от ринга в града на "Бийтълс" в ефира на спортната телевизия на България - RING.

