Рами Киуан е на финал на световното в Ливърпул (ВИДЕО)

България има финалист на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия)!

Рами Киуан ще спори за титлата в кат. до 75 кг след категорична победа в полуфиналите. Националът спечели с 5:0 съдийски гласа срещу представителя на домакините Калъм Мейкин.

Киуан - европейски шампион от Белград 2024, доминираше през целия двубой и не остави съмнения в по-високата си класа.

Така утре, пряко по RING от 22:45 ч., българинът ще се изправи срещу Фазлидин Еркинбоев в битка за златото. Узбекът се наложи с 4:1 съдийски гласа над Саидджамшид Джафаров (Азербайджан) в другия полуфинал.

Ако триумфира, Киуан ще стане първият ни световен шампион в бокса след Детелин Далаклиев, който спечели титлата в кат. до 54 кг в Милано (Италия) през 2009 г.

По-рано днес Семион Болдирев отпадна в четвърфиналите в кат. до 85 кг след 0:5 от местния любимец Тийгън Стот, а Радослав Росенов отстъпи с 1:4 на Луис Габриел Оливейра (Бразилия) в полуфиналите и взе бронз при до 60-килограмовите.

С лекота

Тази вечер Киуан не започна убедително, но все пак имаше аванс от 3:2 съдийски гласа след първия рунд.

Във втората част ключово се оказа решението на рефера на ринга да отнеме точка на Мейкин заради официално предупреждение за нечиста игра.

Рами се наложи с 5:0 във втория рунд и стартира третия със солидна преднина. Съперникът направи отчаян опит да навакса изоставането си, но Киуан не му остави шанс.

