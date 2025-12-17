Звездата от YouTube Джейк Пол, който вече направи име между боксовите въжета със своите провокации и победи над бивши шампиони, обеща, че ще поднесе „най-голямата изненада в историята на спорта“ в предстоящия си мач срещу бившия световен шампион Антъни Джошуа.

Двубоят е този петък в Маями, а Пол не скри, че възнамерява да изненада света.

„Един от нас ще бъде приспан – това ще се случи тук. Боят в тежка категория е точно затова“, каза 28-годишният американец след публичната си тренировка.

Снимка: Reuters

Джошуа, двукратен световен шампион в тежка категория (2017–2019 и 2019–2021), има впечатляваща професионална статистика: 28 победи, от които 25 с нокаут, и само 4 загуби в 32 мача.

Британецът изрази уважението си към Пол и към идеята да се бие в САЩ: „Трябва да проявя респект към него, че се съгласи на тази битка, защото съм напълно готов.“

Джейк Пол вече е печелил срещу известни имена, включително бившия шампион по ММА Андерсон Силва, Тайрън Уудли, бившия баскетболист Нейт Робинсън и дори легендата Майк Тайсън, който бе на 58 години по време на мача им.

Снимка: Reuters

Следващата година Антъни Джошуа може да се изправи срещу друг голям бивш шампион – Тайсън Фюри – като част от грандиозната серия събития „Рияд Сийзън“ в Саудитска Арабия.

