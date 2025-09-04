Начало на световното по бокс: Гледайте Радослав Росенов!

Начало! Време е за бокс на най-високо световно ниво!

Днес, 4 септември, стартира първенството на планетата в Ливърпул, а България има 11 представители.

Страната ни не е имала световен шампион от 2009 г., когато Детелин Далаклиев се качи на най-високото стъпало на почетната стълбица в категория до 54 кг.

Радослав Росенов

От днес, 4 септември, е ред на младото поколение да доказва на какво е способно!

Започваме с Радослав Росенов. Той ще се качи на ринга срещу Довлет Муханов от Туркменистан за първия си мач на шампионата.

21-годишният българин е в категория до 60 кг.

Успехите

Радослав е седемкратен европейски шампион в различните възрасти, като със сигурност най-ценен е сребърният му медал от европейското в Белград през 2024 г.

Той вече вкуси и от олимпийските игри, като в Париж 2024 достигна до осминафиналите.

Кога и къде да гледате?

RING и VOYO.BG ще ви покажат цели 85 часа бокс на най-високо ниво от днес до 14 септември!

Мачът не Росенов и Муханов е част от вечерната серия, която ще започне след 20:00 ч. По първоначална програма двамата трябва да са на ринга около 21:45 ч. българско време!

Не го пропускайте пряко по RING и на VOYO.BG!

