Бокс

Начало на световното по бокс: Гледайте Радослав Росенов!

Европейският вицешампион започва в Ливърпул срещу представител на Туркмекистан

Reuters

Начало! Време е за бокс на най-високо световно ниво!

Днес, 4 септември, стартира първенството на планетата в Ливърпул, а България има 11 представители. 

Страната ни не е имала световен шампион от 2009 г., когато Детелин Далаклиев се качи на най-високото стъпало на почетната стълбица в категория до 54 кг. 

Радослав Росенов

От днес, 4 септември, е ред на младото поколение да доказва на какво е способно!

Започваме с Радослав Росенов. Той ще се качи на ринга срещу Довлет Муханов от Туркменистан за първия си мач на шампионата. 

Снимка: Reuters

21-годишният българин е в категория до 60 кг. 

Успехите

Радослав е седемкратен европейски шампион в различните възрасти, като със сигурност най-ценен е сребърният му медал от европейското в Белград през 2024 г. 

Той вече вкуси и от олимпийските игри, като в Париж 2024 достигна до осминафиналите. 

Снимка: Reuters

Кога и къде да гледате?

RING и VOYO.BG ще ви покажат цели 85 часа бокс на най-високо ниво от днес до 14 септември!

Мачът не Росенов и Муханов е част от вечерната серия, която ще започне след 20:00 ч. По първоначална програма двамата трябва да са на ринга около 21:45 ч. българско време!

Не го пропускайте пряко по RING и на VOYO.BG! 

