Световното първенство по бокс – ексклузивно по RING и на VOYO! (ВИДЕО)

В града на "Бийтълс", 500 боксьори от над 60 страни ще премерят сили и умения, за да определят най-добрите в света. Всяка една секунда от битките на ринга ще можете да гледате пряко в ефира на RING и онлайн на VOYO - общо 85 часа бокс на най-високо ниво!

България ще бъде представена от 11 участници, като най-сериозните очаквания са насочени към бронзовия медалист от Париж - Хавиер Ибаниес, Рами Киуан и Радослав Росенов.

Българите няма да са туристи

Треньорът на българския национален отбор по бокс, роденият в Куба - Жоел Арате вярва, че боксьорите, на които е заложил за световното първенство в Ливърпул, са способни да прекъснат лошата серия на България.

Националите ни по бокс не са се прибирали у дома с медал от световното първенство през 2019 г. в Екатеринбург, когато Радослав Панталеев завоюва бронз.

„Настроението е на 100%. Както каза нашият президент Красимир Инински, отборът ни не отива на световно като туристи. Тръгваме за медалите и това ще се види на световното“, категоричен бе Арате.

Снимка: Lap.bg

„Това световно ще бъде много силно, обаче ние имаме боксьори на високо ниво като Хавиер Ибаниес - трети на олимпиадата в Париж, Рами Киуан - европейски шампион, Радо Росенов, Сeмьон Болдирев, Йордан Морехон. Всички боксьори в нашата група имат медали на големи първенства“, допълни първият кубински треньор на България.

България ще атакува световни връх

Страната ни не е имала световен шампион по бокс от 2009 г., когато Детелин Далаклиев прибра златото от Милано. Напълно очаквано сега родните боксьори са жадни за успехи.

Снимка: Lap.bg

„Всички в момента се чувстваме много добре, в добра форма сме. За мен е много важна световната титла и да не съм аз, ще се радвам ако е някой друг.

Просто пожелавам успех на всички и както казах, се надявам да се върнем с пълни ръце, не с празни“, сподели европейският вицешампион от първенство през 2024 г. Радослав Росенов.

„Имам три главни цели в мъжкия бокс: да стана европейски, световен и олимпийски шампион. Сега останаха две от тях, това е следващата стъпка. Мисля, че съм един от най-добрите боксьори в света. Смятам и сега да покажа, че съм най-добрият боксьор в света“, категоричен пред камерата ни е европейският шампион от 2024-а Рами Киуан.

Ще вземе ли България отличие в Ливърпул? - Отговорът - от 4 до 14 септември, пряко по RING и онлайн на VOYO!

