Наш дебютант е на 1/4-финал на световното по бокс

Семион Болдирев е четвъртият ни 1/4-финалист на световното първенство по бокс в Ливърпул. В категория до 85 килограма Болдирев, който е дебютант на подобен форум при мъжете, се справи с 3:2 (27:28, 27:28, 30:25, 29:26, 29:26) гласа със Самет Ерсой.

Смело сърце

Турчинът бе санкциониран от съдиите с две наказателни точки, но дори и без тях 19-годишният Болдирев щеше да спечели мача, най-вече заради смелата си игра във втория и третия рунд.

Мачът започна по-добре за Ерсой. Турският боксьор, който е с глава по-нисък от българския, бе много активен в откриващите три минути и след тях водеше с 4:1 гласа.

Болдирев обаче се вслуша в съветите на старши треньора на националния отбор на България Жоел Арате и с комбинации от по два удара обърна играта в своя полза. Ерсой изглеждаше все по-изтощен и започна да търси забранени прийоми, но това му донесе само наказания.

Чакаме медали

На четвъртфиналите в петък Болдирев ще се бие с англичанина Тийгън Стот. Двамата играха по-рано тази година на четвъртфиналите на Световната купа в Астана, като тогава успехът бе за англичанина.

Преди Болдирев за четвъртфиналите в Ливърпул се класираха Радослав Росенов (кат. до 60 кг), Рами Киуан (кат. до 75 кг) и Уилям Чолов (кат. до 80 кг).

