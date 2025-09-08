bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
С класа и стил: Росенов и Киуан са на четвъртфинал в Ливърпул (ВИДЕО)

Две български победи на световното по бокс тази вечер

Радослав Росенов и Рами Киуан са на четвъртфинал на световното първенство по бокс! И двамата национали записаха убедителни победи, за да стигнат до Топ 8 в Ливърпул (Англия).

В кат. до 60 кг Росенов се разправи с двукратния европейски шампион за юноши Айдер Абдураимов (Украйна). Радо, който е континентален първенец от 2024 г., не остави съмнение в по-високата си класа и се наложи след пълно съдийско единодушие.

Така в сряда Росенов излиза срещу представителя на домакините Уилям Хюит, елиминирал с 3-2 съдийски гласа сребърния медалист от Париж 2024 Мунарбек Уулу (Киргизстан).

И Киуан неудържим

Киуан също доминираше и отстрани с лекота Сумит Сумит (Индия) в кат. до 75 кг. На четвъртфинал 25-годишният национал ще се изправи срещу Алън Пери (Шотландия), който победи Сенад Дрини (Албания).

И двата двубоя за минимум бронз с българско участие са в сряда и ще бъдат излъчени пряко по RING.

По-рано днес родната дебютантка Алейна Мехмед отпадна на старта в кат. до 80 кг. 18-годишната националка загуби от Емилия Котерска (Полша) след пълно съдийско единодушие.

