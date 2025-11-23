Стойка Кръстева подкрепи млади таланти на турнир в София (ВИДЕО)

Пред погледа на олимпийската шампионка Стойка Кръстева, 68 боксьори от България и Гърция взеха участие в турнир в памет на покойния съдия Стефан Кръстев.

Локомотив София спечели първо място в отборното класиране, а в надпреварата се включиха още Арис, Паначаики, ЦСКА, Лаута Арми, Юнайтед Спорт, Мания Велико Търново, Мизия 80, Спартак Плевен, БК Стара Загора, Миньор Перник, БК Самоков, Арда, Левски, Септември и БК Ивайло Маринов.

Елитът е тук

"Може би елитът на българския бокс в тази възрастова група дойде тук, което е преподготовка за предстоящото европейско първенство", каза пред bTV президентът на "железничарите" Боби Георгиев.

"Най-малкото ти си обличаш екипа отново, чувстваш същите емоции, които ще изпиташ и на европейското първенство", допълни олимпийската шампионка от Токио 2020 Стойка Кръстева, която в момента е треньор на девическия национален отбор на България.

Роберта Хаджийска и Христо Тасков бяха избрани за най-добри в надпреварата, а Николай Карабойков от ЦСКА грабна приза за най-техничен боксьор. Славчо Григоров от Лаута Арми бе обявен за най-перспективен боксьор.

