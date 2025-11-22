Готов е за нокаут! Мартин Копривленски се цели в титлата

Мартин Копривленски е устремен към първа титла във веригата MAX FIGHT. На професионалния ринг в кикбокса той е допуснал само две загуби, а в ъгъла му ще го подкрепя и брат му Стоян, който преди дни се завърна от Япония.



Той има качествата да спечели преди финалния гонг, убеден е треньорът му Марио Кирилов.



Бойната гала вечер е в София на 29 ноември в зала "Левски София" и ще бъде излъчена пряко по bTV Action и на онлайн платформата ни VOYO.BG! Началото на прякото ни предаване е в 19:30 ч.

Битка

В топ мача на вечерта Мартин Копривленски (11-0) - брат на шампиона ни в кикбокса Стоян Копривленски, излиза срещу испанския Викинг Виктор Монфорт.





Българинът е световен шампион по К-1 (IMTF) и последно постигна победа над Костадин Стойков на Max Fight 62. Съперникът му е двукратен шампион на Испания (IFMA), бронзов медалист от световното IFMA, шампион на WBC и носител на наградата за Нокаут на годината в Arabs MMA. Той има актив от 62 победи и 13 загуби.

"За мен винаги е удоволствие да се бия"

"Преди това съм имал и други мачове за титли. Но усещането винаги е едно и също. Аз си нося отговорност в себе си, всеки път искам за покажа това, на което съм способен и за мен винаги е удоволствие да се бия на ринга", сподели пред bTV Мартин.

Килограми

"Остават му около 3-4 килограма, което не е нещо, което да ти изкара акъл за една седмица. Трудно, трудно, колко да е трудно? Това е нещо, през което трябва да минеш. Разучили сме го и според мен Мартин има всичките качества да приключи срещата преди финалния гонг.

Важното е да следва примера на брат си, защото той му е отъпкал пътеките, което прави всичко за него много по-лесно", каза през камерата ни Марио Кирилов.



Не пропускайте Max Fight 63 - бойната гала вечер пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG на 29 октомври от 19:30 ч.!

