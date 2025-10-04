Кръвна група: шампиони - Ангел Русев и Радослав Росенов (ВИДЕО)

Световното първенство по вдигане на тежести в норвежкия град Фьорде е в разгара си! Дни преди началото на шампионата, екип на bTV се срещна с петкратния европейски шампион – Ангел Русев, както и с… третия в света: боксьора Радослав Росенов. Какво е общото между двамата? Че са шампиони по кръвна линия.

Ангел и Радослав са братовчеди и не крият, че най-голямото предизвикателство помежду им е кой ще бъде Спортист на годината на Русе.

Съревнование между братовчеди

В родния си град Ангел има своето преимущество в тази класация… Засега. След третото място на световното по бокс в Ливърпул, Радослав поглежда смело към върха!

Нашият екип помоли двамата спортисти да направят открит урок един на друг в своя спорт. Резултатът? Ангел Русев, чиято първа любов е именно боксът, доказа, че ако не беше се развил в спорта вдигане на тежести, то шансовете му между въжетата биха били също сериозни.

Радослав Росенов от своя страна има опит в щангите благодарение на Карлос Насар, с когото съвместно е тренирал на лагерите в Белмекен. Росенов е попил от техниката на суперталанта ни и със сигурност може да запълни някоя от празните категории в националния отбор по вдигане на тежести.

Каква е общата мечта на братовчедите Ангел Русев и Радослав Росенов и кога отново ще ги видим заедно, рамо до рамо, вижте във видеото:

