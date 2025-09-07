Азиатски шампион спря Викторио Илиев на световното (ВИДЕО)

Викторио Илиев отпадна в първия кръг на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия).

В кат. до 65 кг българинът - европейски шампион за младежи, загуби с 0:5 съдийски гласа от шампиона на Азия при до 22-годишните - Амаз Озорбеков (Киргизстан)

19-годишният Илиев впечатли в дебюта си на такъв форум, въпреки поражението.

Българите в града на "Бийтълс"

По-рано днес Уилиам Чолов направи отличен дебют на световно първенство. Европейският вицешампион при до 23-годишните се класира с лекота за осминафиналите след обрат срещу Го Вакая (Япония).

Националът в кат. до 80 кг спечели с 5:0 съдийски гласа и излиза срещу Аминиаси Саратибау (Фиджи) в следващата фаза.

Две победи делят от медал и Радослав Росенов (60 кг). Русенецът записа нов успех, надигравайки азера Махамадали Гасимзаде. Росенов завърши по-силно първата част и я взе с 3:2. доминацията във втората част бе категорична - 5:0. Така утре Росенов ще се изправи срещу украинеца Айдер Абдураимов.

С много класа и самочувствие Хавиер Ибаниес също си проправи път към осминафиналите. Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 записа убедителна победа в първия си мач в кат. до 55 кг на шампионата на планетата. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази с 4:0 гласа американеца Орландо Замора-Гарсия.

За място на четвъртфиналите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион (U23) от София 2024. Двубоят им ще се играе в следобедната сесия на 9 септември.

Всичко най-интересно от първенството можете да гледате пряко по RING.

Програмата за утре

15:15 ч., жени, кат. до 80 кг, Алейна Мехмед (България) – Емилия Котерска (Полша), пряко по RING и онлайн на VOYO.BG

21:30 ч., мъже, категория до 60 килограма, Радослав Росенов (България) – Айдер Абдураимов (Украйна), пряко по RING и онлайн на VOYO.BG

22:00 ч., мъже, категория до 75 килограма, Рами Киуан (България) – Сумит Сумит (Индия), пряко по RING и онлайн на VOYO.BG

