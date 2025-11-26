bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл

Бившата звезда от Висшата лига поведе Олимпик към обрата

13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл
AFP

Край на серията на Олимпик Марсилия без победа срещу англичани! След 3 равенства и 9 загуби, френският тим спечели с 2:1 срещу Нюкасъл у дома в мач от петия кръг на Шампионска лига.

В герой за марсилци се превърна бивша звезда от Висшата лига - Пиер-Емерик Обамеянг. Габонският нападател, който игра за Арсенал (2017-2022) и Челси (2023), отбеляза и двете попадения за обрата тази вечер.

На Стад Велодром гостите бяха близо до попадение още в 4', когато Пиер-Емил Хойберг изби пред голлинията след удар на Малик Чиау.

Само 2 минути по-късно обаче Харви Барнс затвърди отличната си форма, разписвайки се за четвърти път последните 3 двубоя на "свраките".

19 секунди

Нюкасъл е един от едва четирите тима без допуснат гол преди почивката в Шампионска лига до момента, но чистата мрежа издържа точно 19 секунди през втората част. Обамеянг преодоля вратаря Ник Поуп и изравни.

В 50' отново той бе точен. За него това е шесто голово участие от началото на сезона в турнира.

Снимка: Reuters

В крайна сметка Нюкасъл удължи поредицата си от поражения далеч от дома на 4 двубоя. Въпреки това отборът на Еди Хау остава във временния Топ 8, докато Олимпик Марсилия заема 19-ата позиция.

На Нюкасъл предстои визита на Байер Леверкузен, който шокира Манчестър Сити с 2:0 насред Етихад Стейдиъм. Олимпик Марсилия пък ще гостува на Юнион Сен Жилоа. Белгийците ще са вдъхновени след успеха с 1:0 над Галатасарай в Истанбул.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Олимпик Марсилия и Нюкасъл

Олимпик Марсилия
Олимпик Марсилия
2 : 1
Нюкасъл
Нюкасъл
58%
Притежание на топката
42%
14
Точни удари
17
4
Неточни удари
3
59
Опасни атаки
52
10
Нарушения
8
11
Корнери
5
1
Засади
1
4-2-3-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Stade Vélodrome

Състави

1
22 28 5 33
18 23
10 50 14
97
10
28 11
23 8 39 21
12 5 33
1
Херонимо Рули 1 Херонимо Рули
Тимъти Уеа 22 Тимъти Уеа
Бенджамин Павард 28 Бенджамин Павард
Леонардо Балерди 5 Леонардо Балерди
Емерсън 33 Емерсън
Артър Вермеерен 18 Артър Вермеерен
Пиер-Емил Хойберг 23 Пиер-Емил Хойберг
Мейсън Грийнууд 10 Мейсън Грийнууд
50
Игор Пайшао 14 Игор Пайшао
Пиер-Емерик Обамеянг 97 Пиер-Емерик Обамеянг
Ник Поуп 1 Ник Поуп
Малик Тиау 12 Малик Тиау
Фабиан Шер 5 Фабиан Шер
Дан Бърн 33 Дан Бърн
Джейкъб Мърфи 23 Джейкъб Мърфи
Сандро Тонали 8 Сандро Тонали
Бруно Гимараеш 39 Бруно Гимараеш
Валентино Ливраменто 21 Валентино Ливраменто
Джоузеф Уилок 28 Джоузеф Уилок
Харви Барнс 11 Харви Барнс
Антъни Гордън 10 Антъни Гордън
Тагове:

англия шампионска лига франция олимпик марсилия шампионската лига нюкасъл марсилия серия висша лига Пиер-Емерик Обамеянг Стад Велодром

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона
Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул

Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)
След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

Последни новини

Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо

Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо
Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона
Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV