13-ият опит на Марсилия се оказа фатален за Нюкасъл

Край на серията на Олимпик Марсилия без победа срещу англичани! След 3 равенства и 9 загуби, френският тим спечели с 2:1 срещу Нюкасъл у дома в мач от петия кръг на Шампионска лига.

В герой за марсилци се превърна бивша звезда от Висшата лига - Пиер-Емерик Обамеянг. Габонският нападател, който игра за Арсенал (2017-2022) и Челси (2023), отбеляза и двете попадения за обрата тази вечер.

На Стад Велодром гостите бяха близо до попадение още в 4', когато Пиер-Емил Хойберг изби пред голлинията след удар на Малик Чиау.

Само 2 минути по-късно обаче Харви Барнс затвърди отличната си форма, разписвайки се за четвърти път последните 3 двубоя на "свраките".

19 секунди

Нюкасъл е един от едва четирите тима без допуснат гол преди почивката в Шампионска лига до момента, но чистата мрежа издържа точно 19 секунди през втората част. Обамеянг преодоля вратаря Ник Поуп и изравни.

В 50' отново той бе точен. За него това е шесто голово участие от началото на сезона в турнира.

Снимка: Reuters

В крайна сметка Нюкасъл удължи поредицата си от поражения далеч от дома на 4 двубоя. Въпреки това отборът на Еди Хау остава във временния Топ 8, докато Олимпик Марсилия заема 19-ата позиция.

На Нюкасъл предстои визита на Байер Леверкузен, който шокира Манчестър Сити с 2:0 насред Етихад Стейдиъм. Олимпик Марсилия пък ще гостува на Юнион Сен Жилоа. Белгийците ще са вдъхновени след успеха с 1:0 над Галатасарай в Истанбул.

