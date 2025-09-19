Айнтрахт вкара 5 на Галатасарай в Шампионска лига

Айнтрахт Франкфурт допусна ранен гол, но разпиля Галатасарай с 5:1 у дома на старта в Шампионска лига.

Така турският гранд удължи на 7 мача серията си без победа като гост в европейските клубни турнири. Тя включва 3 равенства и 4 загуби.

Галатасарай навлезе в двубоя със самочувствие от петте поредни успеха и само един допуснат гол в местната Суперлига. И вечерта започна отлично за турците, които поведоха още в 8' чрез Юнус Акгюн.

Снимка: Reuters

Обещаващо начало, после разгром

Асистенцията бе на лятното попълнение Лерой Сане - единственият дебютирал с голово участие за 4 различни отбора в Турнира на богатите - Шалке 04, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен и сега Галатасарай.

В 37' обаче Айнтрахт изравни след автогол на Давинсон Санчес. Обрата оформи Джан Йълмаз Узун в 45+2', а секунди преди почивката Йонатан Буркард покачи на 3:1 за "орлите".

Снимка: Reuters

Айнтрахт продължи да бъде ефективен и стигна до още две попадения през втората част. Четвъртото бе дело на Буркард в 66', а петото - на Ансгар Кнауф в 75'.

Във втория кръг Айнтрахт гостува на Атлетико Мадрид, който загуби драматично от Ливърпул на старта. Галатасарай приема именно мърсисайдци.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Айнтрахт Франкфурт и Галатасарай