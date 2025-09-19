bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Айнтрахт вкара 5 на Галатасарай в Шампионска лига

Турският гранд удължи серията си без победа далеч от дома

Reuters

Айнтрахт Франкфурт допусна ранен гол, но разпиля Галатасарай с 5:1 у дома на старта в Шампионска лига.

Така турският гранд удължи на 7 мача серията си без победа като гост в европейските клубни турнири. Тя включва 3 равенства и 4 загуби.

Галатасарай навлезе в двубоя със самочувствие от петте поредни успеха и само един допуснат гол в местната Суперлига. И вечерта започна отлично за турците, които поведоха още в 8' чрез Юнус Акгюн.

Снимка: Reuters

Обещаващо начало, после разгром

Асистенцията бе на лятното попълнение Лерой Сане - единственият дебютирал с голово участие за 4 различни отбора в Турнира на богатите - Шалке 04, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен и сега Галатасарай.

В 37' обаче Айнтрахт изравни след автогол на Давинсон Санчес. Обрата оформи Джан Йълмаз Узун в 45+2', а секунди преди почивката Йонатан Буркард покачи на 3:1 за "орлите".

Снимка: Reuters

Айнтрахт продължи да бъде ефективен и стигна до още две попадения през втората част. Четвъртото бе дело на Буркард в 66', а петото - на Ансгар Кнауф в 75'.

Във втория кръг Айнтрахт гостува на Атлетико Мадрид, който загуби драматично от Ливърпул на старта. Галатасарай приема именно мърсисайдци.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Айнтрахт Франкфурт и Галатасарай

Айнтрахт Франкфурт
Айнтрахт Франкфурт
5 : 1
Галатасарай
Галатасарай
38%
Притежание на топката
62%
8
Точни удари
8
3
Неточни удари
6
42
Опасни атаки
41
10
Нарушения
13
4
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Deutsche Bank Park

Състави

23
34 4 3 21
8 16
20 42 7
9
53
10 20 11
34 99
7 90 6 17
1
Майкъл Zetterer 23 Майкъл Zetterer
Ннамди Колинс 34 Ннамди Колинс
Робин Кох 4 Робин Кох
Артур Теат 3 Артур Теат
Натаниел Браун 21 Натаниел Браун
Фарес Чаиби 8 Фарес Чаиби
Уго Ларсон 16 Уго Ларсон
Рицу Доан 20 Рицу Доан
Може ли Узун 42 Може ли Узун
Ансгар Кнауф 7 Ансгар Кнауф
Джонатан Буркард 9 Джонатан Буркард
Uğurcan Çakır 1 Uğurcan Çakır
Роланд Салай 7 Роланд Салай
Вилфред Синго 90 Вилфред Синго
Дейвинсън Санчес 6 Дейвинсън Санчес
Еврен Елмалъ 17 Еврен Елмалъ
Лукас Торейра 34 Лукас Торейра
Марио Лемина 99 Марио Лемина
Лерой Сане 10 Лерой Сане
Илкай Гюндоган 20 Илкай Гюндоган
Юнус Акгюн 11 Юнус Акгюн
Баръш Йълмаз 53 Баръш Йълмаз
