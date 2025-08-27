Бенфика спря Моуриньо и Фенербахче за ШЛ (ВИДЕО)

Бенфика за пореден път ще бъде част от най-престижния европейски клубен турнир, докато Жозе Моуриньо напуска Лисабон с наведена глава. Фенербахче отстъпи с минималното 0:1 на „Естадио Да Луж“ и за девети пореден сезон няма да бъде част от основната фаза на Шампионската лига.

Специалния и турските вицешампиони напускат Турнира на богатите още в плейофната фаза и ще се борят за трофея на Лига Европа. Това е едва втора загуба за Моуриньо в общо 11 сблъсъка срещу отбора на Бенфика. "Орлите" удължават поредицата си от мачове без загуба у дома срещу турски съперници на 9.

Първо полувреме

Доминик Ликаович през първата част извади топката от вратата си цели три пъти, но само един от тях се оказа гол. Хърватинът направи няколко страхотни спасявания, обаче не успя да запази мрежата си чиста.

Първо, в 11‘ на срещата, Вангелис Павлидис оплете топката в мрежата, но голът бе отменен, заради засада. 12 минути по-късно, попадение на Леандро Барейро, също не бе зачетено, но този път причината бе нарушение в хода на атаката.

В 35‘ обаче неизбежното се случи. След продължителен натиск, домакините откриха резултата и този път нямаше какво да спаси отбора на Жозе Моуриньо. След серия хаотични рикошети и неубедителни изчиствания в наказателното поле, бъдещото попълнение на "фенерите" - Керем Актюркоглу остави Ливакович безпомощен и изпрати „орлите“ с една крачка по-близо до основната фаза на Шампионската лига.

Втора част

Въпреки че Бенфика продължаваше да държи контрола над мача и през втората част, в 72' гредата спаси отбора на Бенфика. Ен-Несири можеше да изравни резултата, но ударът му с глава беше спрян от напречната греда.

Загубата на Фенербахче беше подпечатана от изгонването на Андерсон Талиска, след като само за три минути бразилецът си изкара 2 жълти картона.

Ето, че думите на Моуриньо за Бенфика от пресконференцията преди днешния сблъсък се обърнаха срещу него.

"Винаги побеждавах Бенфика, защото моят Порто беше много по-добър, Манчестър Юнайтед също. Моят Униао де Лейрия, може би, също беше по-добър от Бенфика", каза Специалния преди мача.

