Мачът на сезона! Дортмунд и Ювентус не се победиха след голово шоу (ВИДЕО)

Голово шоу насред Торино. Ювентус и Борусия Дортмунд не успяха да се победят след зрелищно равенство 4:4, в което всички голове бяха вкарани през второто полувреме.

Дортмунд водеше с 4:2 до 90'+2, но Юве не се предаде и стигна драматично до точката в първия си мач в Шампионската лига за сезона.

Пълна драма

Ювентус и Борусия Дортмунд премериха сили в Шампионската лига за първи път от 10 години. "Жълто-черните" нямаха победа над "Старата госпожа" от 1997 г. насам, когато спечелиха и първия си и единствен трофей от Турнира на богатите.

Ситуациите през първото полувреме не бяха много, но пък всички бяха на страната на Ювентус.

Най-доброто положение дойде чак в 35'. След корнер настъпи разбъркване в наказателното поле на Борусия, а Луис Опенда не успя от малко разстояние да се ориентира и да вкара.

Снимка: Reuters

Подобно на Атлетик Билбао - Арсенал, и първото полувреме на този мач завърши с нулево равенство.

Още в началото на втората част "жълто-черните" създадоха ситуация, при която Максимилиан Байер стреля в гредата.

В 53', противно на очакванията, Дортмунд откри резултата с прекрасно попадение на Карим Адейеми.

Снимка: Reuters

Футболистите на Нико Ковач продължаваха да натискат и стигнаха до още положения, но така и не вкараха.

В 56' Теун Коопмайнерс изпусна златен шанс да изравни резултата, след като останал сам срещу вратаря от воле изпрати топката над вратата.

Ювентус стигна до изравняване в 63' след страхотно изпълнение на Кенан Йълдъз. Секунди по-късно обаче радостта по трибуните в Торино стихна, след като Феликс Нмеча отново върна преднината на гостите.

Снимка: Reuters

Това обаче не беше всичко, защото отново секунди след подновяването на играта Душан Влахович отбеляза за 2:2.

Шоуто продължи с още един красив гол, този път дело на Ян Коуто и Дортмунд за трети път поведе в срещата.

Снимка: Reuters

Йълдъз можеше да вкара втори гол, но гредата го лиши от това да изравни резултата. В 86' Дортмунд реализира и четвърти. Рами Бенсебайни бе безапелационен от дузпа.

До края на мача Ювентус отказваше да се предаде и в крайна сметка стигна драматично до равенството. Влахович и Лойд Кели се разписаха дълбоко в добавеното време, за да развалят празника на Дортмунд.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ювентус и Борусия Дортмунд