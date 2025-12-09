Байерн Мюнхен победи Спортинг Лисабон с 3:1 на Алианц Арена, въпреки че изоставаше в резултата. През първата част баварците не успяха да намерят път към вратата на гостите, но след попадението на Спортинг, те вкараха три безответни гола.

Не ядосвайте баварската машина!

Байерн поведе още в 5' след прекрасен гол на младия талант Ленард Карл. Серж Гнабри напредна в наказателното поле и след рикошет топката се озова в Карл, който от място с фалцов удар откри резултата. Попадението обаче бе отменено заради засада.

Първото полувреме премина с обсада на наказателното поле на Спортинг от баварците. Но добре организираната защита на португалския шампион не допусна попадение.

Снимка: Reuters

През второто полувреме изненадващо гостите поведоха, въпреки че имаха само две атаки. Алисон Сантос получи страхотен извеждащ пас и в наказателното поле подаде успоредно на голлинията. Йозуа Кимих обаче бе на грешното място в грешното време и си вкара нещастен автогол, с което даде преднина на своя съперник.

Снимка: Reuters

Това само настърви Байерн, който само за 4 минути вкараха два гола между 65' и 69'. Първо Серж Гнабри от близка дистанция изравни, а след това младата надежда на германския футбол Ленард Карл изведе баварската машина напред.

Въпреки че останаха съмнения за нарушение на Дайо Упамекано, Байерн организира добра атака, в която завършващият удар бе на 17-годишният Карл. Германецът става най-младия футболист (17 години 290 дни), който вкарва в 3 последователни мача, откакто турнирът се казва Шампионска лига.

Снимка: Reuters

Баварският гранд нанесе и трети удар в 77' чрез Йонатан Та. Бившият футболист на Байер Леверкузен засече подаване на Серж Гнабри в наказателното поле и сложи точката на спора.

С тази победа Байерн временно изхвърли Спортинг от топ 8.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK