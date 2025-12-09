Байерн Мюнхен победи Спортинг Лисабон с 3:1 на Алианц Арена, въпреки че изоставаше в резултата. През първата част баварците не успяха да намерят път към вратата на гостите, но след попадението на Спортинг, те вкараха три безответни гола.
Не ядосвайте баварската машина!
Байерн поведе още в 5' след прекрасен гол на младия талант Ленард Карл. Серж Гнабри напредна в наказателното поле и след рикошет топката се озова в Карл, който от място с фалцов удар откри резултата. Попадението обаче бе отменено заради засада.
Първото полувреме премина с обсада на наказателното поле на Спортинг от баварците. Но добре организираната защита на португалския шампион не допусна попадение.
През второто полувреме изненадващо гостите поведоха, въпреки че имаха само две атаки. Алисон Сантос получи страхотен извеждащ пас и в наказателното поле подаде успоредно на голлинията. Йозуа Кимих обаче бе на грешното място в грешното време и си вкара нещастен автогол, с което даде преднина на своя съперник.
Това само настърви Байерн, който само за 4 минути вкараха два гола между 65' и 69'. Първо Серж Гнабри от близка дистанция изравни, а след това младата надежда на германския футбол Ленард Карл изведе баварската машина напред.
Въпреки че останаха съмнения за нарушение на Дайо Упамекано, Байерн организира добра атака, в която завършващият удар бе на 17-годишният Карл. Германецът става най-младия футболист (17 години 290 дни), който вкарва в 3 последователни мача, откакто турнирът се казва Шампионска лига.
Баварският гранд нанесе и трети удар в 77' чрез Йонатан Та. Бившият футболист на Байер Леверкузен засече подаване на Серж Гнабри в наказателното поле и сложи точката на спора.
С тази победа Байерн временно изхвърли Спортинг от топ 8.
