„На 16 години мислех, че съм Бог“ – историята на Феде Валверде

Само преди няколко години Федерико Валверде беше просто талантливо момче от Монтевидео. Днес той е един от лидерите на Реал Мадрид и футболист, оценяван на около 120 милиона евро. Пътят до върха обаче започва с трансфер за едва 5 милиона евро – сума, която днес изглежда като една от най-добрите сделки в историята на клуба.
Кариерата на Валверде започва в уругвайския гранд Пенярол. Той дебютира за първия отбор едва на 17 години – през август 2015 г. срещу Серо Монтевидео. Младият халф изиграва 55 минути, но вече привлича вниманието на европейските скаути.
Само след втория му мач президентът на "кралете" - Флорентино Перес, публично потвърждава интереса: „Валверде е на 17 години и трябва да навърши 18, за да се присъедини към нас. Но след това ще бъде играч на Реал Мадрид.“
Испанският клуб вече е постигнал договорка с Пенярол и плаща около 5 милиона евро – рекордна сума за уругвайския клуб по това време.
По време на южноамериканско първенство до 17 години получава обаждане, което преобръща бъдещето му. Майка му му казва, че в дома им има представители на Реал.
„Чух техния акцент и си помислих: По дяволите... това истина ли е?“, спомня си той.
Те му казват, че вярват, че може да стане звезда в Мадрид и искат той и семейството му да се преместят в Испания. „Това беше първият перфектен ден в живота ми“, разказва Валверде.
Футболистът израства в бедно семейство. Баща му работи като охранител в казино, а майка му продава дрехи и играчки по пазарите.
Когато става професионалист на 16 години, животът му се променя рязко. „Мислех, че съм Бог“, признава той откровено.
Фенове искат снимки, момичета му пишат съобщения, а нови „приятели“ се появяват навсякъде. С времето той започва да се отдалечава от старите си приятели и дори понякога отказва автографи на деца.
„Боли ме да си спомня това. Родителите ми не са ме възпитавали така.“
След трансфера си в Испания Валверде минава през втория отбор на клуба и трупа опит под наем в Ла Коруня.
Постепенно той се превръща в ключов играч за първия отбор на "Бернабеу". Универсалността му позволява да играе като халф, крило или дори бек – качество, което го прави безценен за отбора.
Днес Валверде е сред лидерите на мадридския гранд и един от най-ценните играчи в световния футбол.
От момче, което спи на пода и гледа телевизия с три канала, до звезда на световния футбол – историята на Федерико Валверде доказва, че понякога най-големите сделки започват с най-малките суми.