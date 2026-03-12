„На 16 години мислех, че съм Бог“ – историята на Феде Валверде

Само преди няколко години Федерико Валверде беше просто талантливо момче от Монтевидео. Днес той е един от лидерите на Реал Мадрид и футболист, оценяван на около 120 милиона евро. Пътят до върха обаче започва с трансфер за едва 5 милиона евро – сума, която днес изглежда като една от най-добрите сделки в историята на клуба.

Първият голям шанс

Кариерата на Валверде започва в уругвайския гранд Пенярол. Той дебютира за първия отбор едва на 17 години – през август 2015 г. срещу Серо Монтевидео. Младият халф изиграва 55 минути, но вече привлича вниманието на европейските скаути.

Само след втория му мач президентът на "кралете" - Флорентино Перес, публично потвърждава интереса: „Валверде е на 17 години и трябва да навърши 18, за да се присъедини към нас. Но след това ще бъде играч на Реал Мадрид.“

Снимка: БГНЕС

Испанският клуб вече е постигнал договорка с Пенярол и плаща около 5 милиона евро – рекордна сума за уругвайския клуб по това време.

Обаждането, което променя живота му

По време на южноамериканско първенство до 17 години получава обаждане, което преобръща бъдещето му. Майка му му казва, че в дома им има представители на Реал.

„Чух техния акцент и си помислих: По дяволите... това истина ли е?“, спомня си той.

Те му казват, че вярват, че може да стане звезда в Мадрид и искат той и семейството му да се преместят в Испания. „Това беше първият перфектен ден в живота ми“, разказва Валверде.

„Славата ме заслепи“

Футболистът израства в бедно семейство. Баща му работи като охранител в казино, а майка му продава дрехи и играчки по пазарите.

Когато става професионалист на 16 години, животът му се променя рязко. „Мислех, че съм Бог“, признава той откровено.

Фенове искат снимки, момичета му пишат съобщения, а нови „приятели“ се появяват навсякъде. С времето той започва да се отдалечава от старите си приятели и дори понякога отказва автографи на деца.

„Боли ме да си спомня това. Родителите ми не са ме възпитавали така.“

Пътят към върха

След трансфера си в Испания Валверде минава през втория отбор на клуба и трупа опит под наем в Ла Коруня.

Постепенно той се превръща в ключов играч за първия отбор на "Бернабеу". Универсалността му позволява да играе като халф, крило или дори бек – качество, което го прави безценен за отбора.

Днес Валверде е сред лидерите на мадридския гранд и един от най-ценните играчи в световния футбол.

От момче, което спи на пода и гледа телевизия с три канала, до звезда на световния футбол – историята на Федерико Валверде доказва, че понякога най-големите сделки започват с най-малките суми.