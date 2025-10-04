Футболът никога повече няма да е същият!

Футболът в Европа е на път да бъде преобърнат из основи. След месеци тайни преговори, УЕФА и Суперлигата изглежда са близо до историческо споразумение, което ще промени напълно лицето на най-престижния клубен турнир – Шампионската лига.

Нов формат с 36 отбора и Лига на богатите

По информация на испанското издание Mundo Deportivo, новият проект предвижда участие на 36 клуба, разделени в две групи:

Група 1 (места 1–18 в ранглистата на УЕФА) – отбори от елита, които ще играят по 8 мача само помежду си. Така всяка седмица ще има истински футболни спектакли: Барселона – Байерн, Реал – Манчестър Сити, Ливърпул – ПСЖ...

Група 2 (места 19–36) – отбори от втората “писта”, които също ще играят по 8 мача, но срещу съперници, близки по сила.

След първия етап, топ 8 от Група 1 ще се класират директно за осминафиналите. Останалите 16 места ще се разпределят чрез плейофи, в които ще участват клубове от двете групи.

"Целта е повече дербита, по-малко скучни мачове и по-големи приходи", коментира източник, близък до преговорите.

Революция в телевизионните излъчвания

Най-голямата революция обаче е в правата за излъчване. Мачовете няма да се предават по традиционните телевизии.

Вместо това ще бъдат достъпни чрез новата платформа UNIFY, създадена от Суперлигата. Ще има безплатна версия с реклами и премиум абонамент без реклами.

Според прогнозите, това може да донесе на организаторите приходи, надвишаващи 4 милиарда евро годишно, като елиминира посредниците и дава пълен контрол върху аудиторията.

Кога стартира?

Ако бъде одобрен, новият формат ще започне през сезон 2027/28, когато изтича сегашният договор за телевизионни права.

Европейските лиги вече изразиха недоволство, че не са били консултирани и не са участвали в преговорите.

Феновете също са разделени – едни приветстват безплатните онлайн мачове, други се страхуват, че романтиката на турнира ще изчезне и богатите ще затворят вратата пред по-малките клубове.

Английската Висша лига и Бундеслигата подготвят официални становища в следващите дни.

Едно е ясно: ако този план влезе в сила, футболът, който познаваме, никога повече няма да бъде същият.

Челси срещу Ливърпул 04.10.2025 19:30

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Crystal Palace и Ливърпул

Crystal Palace 2 : 1 Ливърпул 28% Притежание на топката 65% 12 Точни удари 15 4 Неточни удари 7 26 Опасни атаки 94 10 Нарушения 11 2 Корнери 7 2 Засади 0 3-4-2-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Selhurst Park Състави 1 26 5 6 2 20 18 3 7 10 14 9 11 8 7 38 10 12 5 4 6 1 1 Дийн Хендерсън 26 Крис Ричардс 5 Maxence Lacroix 6 Марк Гуехи 2 Даниел Муньос 20 Адам Уортън 18 Даичи Камада 3 Тирик Мичъл 7 Исмаила Сар 10 Йереми Сантос 14 Жан-Филип Матета 1 Алисън 12 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 7 Ф. Вирц 9 Александър Исак Срещата по минути 90+7′ Едуард Нкетия отбеляза гол! 90+1′ Джъстин Девенни влезе на мястото на Даичи Камада Федерико Киеза отбеляза гол! 87′ R. Ngumoha влезе на мястото на Александър Исак 84′ 78′ Едуард Нкетия получи жълт картон Федерико Киеза получи жълт картон 77′ 75′ Едуард Нкетия влезе на мястото на Исмаила Сар 74′ Джеферсън Лерма е сменен от Йереми Сантос Джереми Фримпонг е сменен от Ибрахима Конате 74′ Федерико Киеза е сменен от Ф. Вирц 74′ Къртис Джоунс влезе на мястото на Алексис Мак Алистър 65′ 62′ Уил Хюз е сменен от Адам Уортън Жълт картон за Върджил ван Дайк 61′ Коди Гакпо влезе на мястото на Конър Брадли 46′ Жълт картон за Ибрахима Конате 26′ Жълт картон за 10′ 9′ ГООООЛ! Исмаила Сар беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Everton

Ливърпул 2 : 1 Everton 57% Притежание на топката 63% 9 Точни удари 9 2 Неточни удари 8 49 Опасни атаки 69 11 Нарушения 11 5 Корнери 5 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Anfield Състави 1 12 5 4 6 38 10 11 8 18 22 9 10 22 18 27 37 15 6 5 16 1 1 Алисън 12 Конър Брадли 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 8 Доминик Собослай 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике 1 Джордан Пикфорд 15 Джейк О'Брайън 6 Джеймс Тарковски 5 Майкъл Кийн 16 Виталий Миколенко 27 Идриса Гуейе 37 Джеймс Гарнър 10 Илиман Ндиайе 22 Kiernan Dewsbury-Hall 18 Джак Грийлиш 9 Бето Срещата по минути Джак Грийлиш получи жълт картон 90+4′ Тайлър Диблинг влезе на мястото на Илиман Ндиайе 86′ Карлос Алкараз е сменен от Виталий Миколенко 86′ 82′ Ф. Вирц получи жълт картон Kiernan Dewsbury-Hall получи жълт картон 78′ 69′ Доминик Собослай получи жълт картон 67′ Александър Исак е сменен от Уго Екитике 61′ Ф. Вирц влезе на мястото на Коди Гакпо 61′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър ГООООЛ! Идриса Гуейе беше точен за отбора си 58′ Тимо Бари влезе на мястото на Бето 46′ 29′ ГООООЛ! Уго Екитике беше точен за отбора си Илиман Ндиайе получи жълт картон 28′ 10′ ГООООЛ! Райън Грейвънбърч беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Burnley и Ливърпул

Burnley 0 : 1 Ливърпул 19% Притежание на топката 58% 1 Точни удари 9 2 Неточни удари 2 15 Опасни атаки 71 9 Нарушения 14 1 Корнери 9 3 Засади 2 5-4-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Turf Moor Състави 1 2 29 18 5 3 17 24 8 11 9 22 11 7 18 38 10 8 5 4 6 1 1 Мартин Дъбравка 2 Кайл Уокър 29 Джош Лоран 18 Ялмар Екдал 5 Maxime estève 3 Куилиндски Хартман 17 Лум Чауна 24 Джош Кълън 8 C. Ugochukwu 11 Джайдън Антъни 9 Лайл Фостър 1 Алисън 8 Доминик Собослай 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике Срещата по минути Мохамед Салах е точен от бялата точка. 90+5′ 89′ Армандо Броя е сменен от Джайдън Антъни R. Ngumoha влезе на мястото на Ф. Вирц 87′ Джереми Фримпонг влезе на мястото на Ибрахима Конате 87′ 86′ Джо Уорал влезе на мястото на Лайл Фостър Конър Брадли получи жълт картон 75′ Федерико Киеза влезе на мястото на Уго Екитике 72′ 63′ Ханибал Меджбри е сменен от Лум Чауна 63′ Флорентино Луис е сменен от Джош Кълън Конър Брадли е сменен от Алексис Мак Алистър 46′ Андрю Робъртсън е сменен от Керкез Милош 38′ Керкез Милош получи жълт картон 22′ 16′ C. Ugochukwu получи жълт картон

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и Арсенал

Ливърпул 1 : 0 Арсенал 53% Притежание на топката 58% 4 Точни удари 9 5 Неточни удари 2 23 Опасни атаки 71 7 Нарушения 14 3 Корнери 9 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-3-3 Стадион: Anfield Състави 1 8 5 4 6 38 10 11 7 18 22 20 14 11 23 36 41 12 2 6 33 1 1 Алисън 8 Доминик Собослай 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 10 Алексис Мак Алистър 11 Мохамед Салах 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике 1 Дейвид Рая 12 Jurriën Timber 2 Уилям Салиба 6 Габриел 33 Рикардо Калафиори 23 Микел Мерино 36 Мартин Зубименди 41 Деклан Райс 20 Нони Мадуеке 14 Виктор Гьокерес 11 Мартинели Срещата по минути 90+8′ Жълт картон за Ватару Ендо 89′ Ватару Ендо влезе на мястото на Ф. Вирц M. Dowman влезе на мястото на Нони Мадуеке 89′ 83′ ГООООЛ! Доминик Собослай беше точен за отбора си Мартин Зубименди получи жълт картон 81′ 79′ Джо Гомес влезе на мястото на Ибрахима Конате 79′ Федерико Киеза е сменен от Уго Екитике Мартин Одегаард е сменен от Микел Мерино 70′ Еберечи Езе е сменен от Мартинели 70′ Виктор Гьокерес получи жълт картон 66′ 61′ Къртис Джоунс е сменен от Алексис Мак Алистър 29′ Райън Грейвънбърч получи жълт картон Кристианска комар е сменен от Уилям Салиба 5′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Нюкасъл и Ливърпул

Нюкасъл 2 : 3 Ливърпул 38% Притежание на топката 62% 8 Точни удари 3 2 Неточни удари 2 63 Опасни атаки 34 17 Нарушения 15 7 Корнери 1 Засади 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: St. James' Park Състави 1 2 5 33 21 39 8 7 20 10 11 22 11 7 18 38 17 8 5 4 6 1 1 Ник Поуп 2 Киърън Трипиър 5 Фабиан Шер 33 Дан Бърн 21 Валентино Ливраменто 39 Бруно Гимараеш 8 Сандро Тонали 7 Джоелинтън 20 Антъни Еланга 10 Антъни Гордън 11 Харви Барнс 1 Алисън 8 Доминик Собослай 5 Ибрахима Конате 4 Върджил ван Дайк 6 Керкез Милош 38 Райън Грейвънбърч 17 Къртис Джоунс 11 Мохамед Салах 7 Ф. Вирц 18 Коди Гакпо 22 Уго Екитике Срещата по минути Ватару Ендо влезе на мястото на Мохамед Салах 90+12′ R. Ngumoha отбеляза гол! 90+10′ R. Ngumoha е сменен от Коди Гакпо 90+6′ Харви Елиът влезе на мястото на Къртис Джоунс 90+6′ 88′ ГООООЛ! Уилям Осула беше точен за отбора си Жълт картон за Конър Брадли 87′ 81′ Малик Тиау влезе на мястото на Фабиан Шер Федерико Киеза е сменен от Уго Екитике 80′ Конър Брадли е сменен от Ф. Вирц 80′ 76′ Джейкъб Рамзи е сменен от Джоелинтън 76′ Уилям Осула е сменен от Харви Барнс 76′ Л. Хол е сменен от Киърън Трипиър 66′ Луис Майли е сменен от Сандро Тонали 57′ ГООООЛ! Бруно Гимараеш беше точен за отбора си 47′ Жълт картон за Бруно Гимараеш Уго Екитике отбеляза гол! 46′ 45+3′ Антъни Гордън e изгонен с директен червен картон 44′ Дан Бърн получи жълт картон ГООООЛ! Райън Грейвънбърч беше точен за отбора си 35′ Жълт картон за Ибрахима Конате 25′ Райън Грейвънбърч получи жълт картон 8′

Статистики за двубоя от Премиър лийг между Ливърпул и АФК Борнемут