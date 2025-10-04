Футболът никога повече няма да е същият!

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболът в Европа е на път да бъде преобърнат из основи. След месеци тайни преговори, УЕФА и Суперлигата изглежда са близо до историческо споразумение, което ще промени напълно лицето на най-престижния клубен турнир – Шампионската лига.

Нов формат с 36 отбора и Лига на богатите

По информация на испанското издание Mundo Deportivo, новият проект предвижда участие на 36 клуба, разделени в две групи:

Група 1 (места 1–18 в ранглистата на УЕФА) – отбори от елита, които ще играят по 8 мача само помежду си. Така всяка седмица ще има истински футболни спектакли: Барселона – Байерн, Реал – Манчестър Сити, Ливърпул – ПСЖ...

Група 2 (места 19–36) – отбори от втората “писта”, които също ще играят по 8 мача, но срещу съперници, близки по сила.

След първия етап, топ 8 от Група 1 ще се класират директно за осминафиналите. Останалите 16 места ще се разпределят чрез плейофи, в които ще участват клубове от двете групи.

"Целта е повече дербита, по-малко скучни мачове и по-големи приходи", коментира източник, близък до преговорите.

Революция в телевизионните излъчвания

Най-голямата революция обаче е в правата за излъчване. Мачовете няма да се предават по традиционните телевизии.

Вместо това ще бъдат достъпни чрез новата платформа UNIFY, създадена от Суперлигата. Ще има безплатна версия с реклами и премиум абонамент без реклами.

Според прогнозите, това може да донесе на организаторите приходи, надвишаващи 4 милиарда евро годишно, като елиминира посредниците и дава пълен контрол върху аудиторията.

Кога стартира?

Ако бъде одобрен, новият формат ще започне през сезон 2027/28, когато изтича сегашният договор за телевизионни права.

Европейските лиги вече изразиха недоволство, че не са били консултирани и не са участвали в преговорите.

Феновете също са разделени – едни приветстват безплатните онлайн мачове, други се страхуват, че романтиката на турнира ще изчезне и богатите ще затворят вратата пред по-малките клубове.

Английската Висша лига и Бундеслигата подготвят официални становища в следващите дни.

Едно е ясно: ако този план влезе в сила, футболът, който познаваме, никога повече няма да бъде същият.

Челси
срещу
Ливърпул
04.10.2025 19:30

пари барселона ливърпул шампионска лига реал мадрид писта уефа псж романтика суперлига две групи

