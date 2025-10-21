ГЛЕДАЙ ТУК: Арсенал - Атлетико и останалите късни мачове в Шампионска лига

Свикнахте ли вече, че най-интересните положения от късните мачове в Шампионската лига си имат свой дом?
И днес, на 21 октомври, ще има Champions TV. Платформата ще ви покаже всичко най-интересно от късните срещи - голове, интригуващи положения, картони, намеса на VAR.
Тази вечер започва третият кръг от основната фаза, а късните мачове са:
Арсенал - Атлетико Мадрид
Байер Леверкузен - Пари Сен Жермен
Виляреал - Манчестър Сити
Нюкасъл - Бенфика
ПСВ Айндховен - Наполи
Юнион Сен Жилоа - Интер
Копенхаген - Борусия Дортмунд
Всички те едновременно и безплатно можете да гледате на Champions TV. Единственото, което трябва да направите, е да влезете на един от следните адреси: btvsport.bg, sportal.bg и maxsport.live.
Там ще откриете директен линк към Champions TV, който ще ви пренесе на всяка гореща точка от стадионите в УЕФА Шампионска лига.
Champions TV е уникална по рода си онлайн платформата, създадена и разработена в едно изключително партньорство между bTV Media Group, Sportal.bg и A1!
Champions TV предлага на най-заклетите фенове на играта комбинирано предаване на живо на всички късни мачове всяка вторник и сряда вечер, но това далеч не е всичко!
Не пропускайте да изживеете най-зрелищните сблъсъци с Champions TV!
