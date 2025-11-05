Голът на сезона в Шампионска лига? Меси го няма, но Ван де Вен е тук! (ВИДЕО)

Лионел Меси не играе в Шампионска лига, но звезда на Тотнъм изуми феновете с изпълнение ала аржентинския гений! Централният защитник Мики ван де Вен отбеляза страхотен гол при разгрома с 4:0 над гостуващия Копенхаген в мач от четвъртия кръг на основната фаза.

В Лондон Бренан Джонсън в 19' и Уилсон Одобер в 51' осигуриха два гола аванс на "шпорите", преди авторът на първото попадение да остави тима си с 10 души в 55'.

6 минути по-късно обаче дойде моментът на Ван де Вен. Нидерландецът овладя топката малко пред наказателното поле на "шпорите", мина през почти целия отбор на датчаните и разстреля вратаря Доминик Котарски. Така бранителят сътвори ранен претендент за гол на сезона, при това не само в Турнира на богатите.

Снимка: Reuters

Познато

И докато специалистите сравниха изпълнението с тези на легенди като Меси и идолът му Диего Марадона, привържениците на Тотнъм си припомниха попадението на бившия им капитан Хюн-Мин Сон срещу Бърнли, с което южнокореецът спечели наградата "Пушкаш" през 2020 г.

Иначе тази вечер точка на спора сложи Жоао Палиня в 67', а в добавеното време влезлият като резерва Ричарлисон пропусна дузпа.

Убедителният успех върна Тотнъм на победния път след загубите от Нюкасъл (0:2) за Купата на лигата и Челси (0:1) във Висшата лига.

Тотнъм е седми в Шампионската лига с актив от 8 точки, докато Копенхаген заема 33-ото с едва 1. В петия кръг - "шпорите" гостуват на носителя на трофея Пари Сен Жермен, а датският първенец приема аутсайдера Кайрат Алмати.

