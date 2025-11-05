bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тотнъм направи шоу! 4 гола, червен картон и специален момент

Копенхаген бе прегазен в Лондон

Reuters

Тотнъм постигна впечатляваща победа с 4:0 над Копенхаген в двубой от четвъртия кръг на груповата фаза на Шампионската лига. Лондончани доминираха изцяло срещата и дори червеният картон на Бренън Джонсън не успя да ги спре по пътя към нови три точки.

Какво се случи?

Още в 19' Джонсън откри резултата след чудесно подаване от Шави Симонс. Пет минути по-късно Педро Поро бе близо до втори гол от пряк свободен удар, но топката премина малко над напречната греда.

След почивката шпорите“ засилиха натиска и в 51' Уилсон Одобер се възползва от груба грешка на вратаря Доминик Котарски, за да удвои преднината. Малко след това Мики ван де Вен направи резултата класически след невероятен индивидуален пробив от собственото наказателно поле.

Снимка: Reuters

В 57' Тотнъм остана с човек по-малко, след като Джонсън получи директен червен картон след намеса на VAR. Англичанинът влезе грубо в краката на Маркос Лопес, а първоначално му бе показан жълт картон.

Въпреки това домакините не намалиха темпото и продължиха да диктуват играта. В 67' Жоао Палиня оформи крайното 4:0 след светкавична контраатака и отлично подаване на Кристиан Ромеро.

В добавеното време Ричарлисон имаше възможност да направи резултата още по-изразителен, но пропусна дузпа, след като удари напречната греда.

Снимка: Reuters

С този категоричен успех Тотнъм продължава впечатляващото си представяне в Шампионската лига и затвърждава лидерската си позиция в групата, докато Копенхаген остава без победа и с минимални шансове за продължаване напред.

Тотнъм
срещу
Копенхаген
04.11.2025 22:00
