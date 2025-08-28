И самият Петър Мараш не помогна на Цървена звезда (ВИДЕО)

Кипърският Пафос ще направи своя дебют в Шампионската лига, след като отстрани в плейофите сръбския шампион Цървена звезда.

За феновете, които следят еволюцията на създадения през 2014 г. и подпомаган финансово от милиардера Сергей Ломакин клуб, това не е голяма изненада.

Но пък до края феновете на Цървена звезда стискаха палци на любимците си. А при гостуването в Кипър агитката получи подкрепа и от... Петър Мараш.

Персонаж от филм

Е, не става въпрос за истинския главен герой от сериала "Южен вятър", който беше излъчван по bTV Action, а за Милош Бикович - един от най-нашумелите сръбски актьори.

Именно той изпълнява ролята на сръбския бандит Мараш, който преминава през хиляди предизвикателства в двата филма и трите телевизионни сезона.

Снимка: bTV Media Group

В Кипър Бикович не пътува с агитката, а просто си засече по време на ваканцията си с половинката си Ивана и сина си Василие.

"Когато се засечеш със своите си в цивилизацията", написа той в социалните мрежи, а на клипа се виждаше как се прегръща с феновете и пее песни с тях.

Актьорът е сочен за секс символ в Сърбия и е един от най-желаните за всякакви продукции в западната ни съседка. Той има и успешна кариера в Русия.

Жребият

Е, Мараш или Бикович, не помогна на Цървена звезда, като тимът ще пропусне участие в най-силния европейски клубен турнир за първи път от сезон 2022/2023 насам.

Пафос обаче чака своите съперници!

Ще ги научи по време на жребия за груповата фаза. Тегленето започва в 19:00 ч. днес, 28 август, и може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK