И самият Петър Мараш не помогна на Цървена звезда (ВИДЕО)

Актьорът Милош Бикович на трибуните срещу Пафос

Кипърският Пафос ще направи своя дебют в Шампионската лига, след като отстрани в плейофите сръбския шампион Цървена звезда. 

За феновете, които следят еволюцията на създадения през 2014 г. и подпомаган финансово от милиардера Сергей Ломакин клуб, това не е голяма изненада

Но пък до края феновете на Цървена звезда стискаха палци на любимците си. А при гостуването в Кипър агитката получи подкрепа и от... Петър Мараш.

Персонаж от филм

Е, не става въпрос за истинския главен герой от сериала "Южен вятър", който беше излъчван по bTV Action, а за Милош Бикович - един от най-нашумелите сръбски актьори

Именно той изпълнява ролята на сръбския бандит Мараш, който преминава през хиляди предизвикателства в двата филма и трите телевизионни сезона. 

Снимка: bTV Media Group

В Кипър Бикович не пътува с агитката, а просто си засече по време на ваканцията си с половинката си Ивана и сина си Василие

"Когато се засечеш със своите си в цивилизацията", написа той в социалните мрежи, а на клипа се виждаше как се прегръща с феновете и пее песни с тях.

Актьорът е сочен за секс символ в Сърбия и е един от най-желаните за всякакви продукции в западната ни съседка. Той има и успешна кариера в Русия

Жребият

Е, Мараш или Бикович, не помогна на Цървена звезда, като тимът ще пропусне участие в най-силния европейски клубен турнир за първи път от сезон 2022/2023 насам. 

Пафос обаче чака своите съперници

Ще ги научи по време на жребия за груповата фаза. Тегленето започва в 19:00 ч. днес, 28 август, и може да го гледате пряко по bTV Action и на платформата VOYO.BG

Тагове:

сърбия шампионска лига фен цървена звезда пафос Милош Бикович южен вятър Петър Мараш

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)

Ще успеят ли Лудогорец и Арда да се класират напред? (АНКЕТА)

Григор Димитров разочарова 1,1 милиона души

ЦСКА се хвали:

Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

Днес ли приключва „синьото лято“ за Левски? (АНКЕТА)

Ще успеят ли Лудогорец и Арда да се класират напред? (АНКЕТА)

Борбата върна онези 300 000 лв. на спортното министерство

Бащата - в затвора, синът - извън футбола до живот след бой на детски мач (ВИДЕО)

