Кайрат, Пафос..., а България вече 9 години няма отбор в Шампионската лига

През 2016 г. Лудогорец бе за последно сред богатите

Кипърският Пафос, казахстанският Кайрат и Бодьо/Глимт ще играят в турнирната фаза на Шампионската лига. Пафос изхвърли от турнира Цървена звезда, а Кайрат, който се справи след дузпи със Селтик, изравни Астана на Мъри Стоилов. Преди 10 години бившият треньор на Левски вкара Астана в групите на Шампионската лига, а отборът стана първият представител на бившата съветска република в комерсиалната надпревара. Титуляр за Кайрат, който е от Алмати - град на около 200 километра от границата с Китай, бе бившият нападател на Левски Рикардиньо.

Как се мотивират?

Имахме цел - шампионата, да спечелим Купата и да стигнем до груповата фаза на Шампионската лига. Справихме се с една задача. В момента не можем да повярваме, че сме там. Дори не съм го сънувал.

Но ще ви разкажа тази история. Преди мача показахме на момчетата отборите, които ни чакаха в основния турнир. Там имаше само големи имена. Показахме го на момчетата, разпечатахме списъка и го окачихме в съблекалнята. Исках момчетата да го видят и да се мотивират.

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)

Разбира се, искам да се срещна с възможно най-известните клубове, защото може би това се случва веднъж в живота“, каза след успеха треньорът на Кайрат Рафаел Уразбахтин.

Къде сме ние?

За последно Лудогорец игра с най-силните в Шампионската лига през 2016 г. След това последваха 9 поредни неуспешни опита на разградчани за влизане в групите.

Лудогорец
срещу
Арда Кърджали
Статистики за двубоя от efbet Лига между Левски София и Лудогорец

Левски София
Левски София
2 : 2
Лудогорец
Лудогорец
51%
Притежание на топката
49%
Точни удари
Неточни удари
58
Опасни атаки
51
16
Нарушения
12
5
Корнери
5
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Vivacom Arena - Georgi Asparuhov

Състави

92
71 50 5 4
70 10
88 11 3
12
29
77 18 19
82 6
17 24 4 14
39
Галего 92 Галего
Уабо Оливър Камдем 71 Уабо Оливър Камдем
Кристиян Димитров 50 Кристиян Димитров
Келиан ван дер Каап 5 Келиан ван дер Каап
Кристиан Макун 4 Кристиан Макун
Георги Костадинов 70 Георги Костадинов
Асен Митков 10 Асен Митков
Марин Петков 88 Марин Петков
Джавад Ел Джемили Сети 11 Джавад Ел Джемили Сети
Майкон Араухо дос Сантос 3 Майкон Араухо дос Сантос
Мустафа Сангаре 12 Мустафа Сангаре
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Дани Групър 14 Дани Групър
Иван Орлинов Йорданов 82 Иван Орлинов Йорданов
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Георги Русев 19 Георги Русев
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле

Срещата по минути

90+3′ Георги Костадинов получи жълт картон
87′ Алдаир влезе на мястото на Уабо Оливър Камдем
86′ Илиян Аврамов Стефанов влезе на мястото на Асен Митков
Дерой Дуарте влезе на мястото на Иван Орлинов Йорданов 85′
84′ Майкон Араухо дос Сантос получи жълт картон
Агибу Камара е сменен от Дани Групър 80′
ГООООЛ! Ивайло Чочев беше точен за отбора си 77′
71′ Gašper trdin е сменен от Келиан ван дер Каап
70′ Келиан ван дер Каап получи жълт картон
68′ Джавад Ел Джемили Сети отбеляза гол!
67′ Александър Колев влезе на мястото на Мустафа Сангаре
Аслак Фон Витри е сменен от Сон 65′
Антон Недялков влезе на мястото на Георги Русев 64′
62′ Уабо Оливър Камдем получи жълт картон
61′ ГООООЛ! Уабо Оливър Камдем беше точен за отбора си
Кайо Видал Роша влезе на мястото на Ерик Маркъс 46′
46′ Евертън влезе на мястото на Кристиан Макун
45+1′ Мустафа Сангаре получи жълт картон
Жълт картон за 41′
40′ Жълт картон за Ерик Ив Бил
Якуб Пиотровски e изгонен с директен червен картон 36′
Ерик Ив Бил отбеляза гол! 36′

Статистики за двубоя от efbet Лига между Черно море и Лудогорец

Черно море
Черно море
2 : 0
Лудогорец
Лудогорец
36%
Притежание на топката
64%
4
Точни удари
1
6
Неточни удари
4
32
Опасни атаки
56
14
Нарушения
8
0
Корнери
5
1
Засади
7
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Ticha

Състави

33
6 3 28 15
5 71
39 17 99
98
9
77 20 11
23 6
16 15 4 14
1
Пламен Илиев 33 Пламен Илиев
Виктор Попов 6 Виктор Попов
Живко Атанасов 3 Живко Атанасов
Влатко Дробаров 28 Влатко Дробаров
Алберто Мартин 15 Алберто Мартин
Начо Паис 5 Начо Паис
Васил Панайотов 71 Васил Панайотов
Николай Светославов Златев 39 Николай Светославов Златев
Мартин Константинов Милушев 17 Мартин Константинов Милушев
Уеслен младши 99 Уеслен младши
Дерик Осей Яу 98 Дерик Осей Яу
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Дани Групър 14 Дани Групър
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Агибу Камара 20 Агибу Камара
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа

Срещата по минути

89′ Мартин Константинов Милушев получи жълт картон
89′ Росен Светлинов Стефанов влезе на мястото на Начо Паис
87′ Цветомир Панов е сменен от Николай Светославов Златев
87′ Исмаил Иса е сменен от Алберто Мартин
81′ Тирно Бари влезе на мястото на Уеслен младши
Оливие Вердон влезе на мястото на Едвин Куртулус 80′
Николай Ивайлов Николов влезе на мястото на Аслак Фон Витри 80′
Иван Орлинов Йорданов е сменен от Дани Групър 70′
Георги Русев влезе на мястото на Ерик Маркъс 70′
Ивайло Чочев е сменен от Агибу Камара 70′
66′ ГООООЛ! Уеслен младши беше точен за отбора си
60′ Николай Светославов Златев отбеляза гол!

Статистики за двубоя от efbet Лига между Арда Кърджали и Лудогорец

Арда Кърджали
Арда Кърджали
1 : 1
Лудогорец
Лудогорец
44%
Притежание на топката
56%
6
Точни удари
6
6
Неточни удари
6
37
Опасни атаки
51
8
Нарушения
12
1
Корнери
5
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
21 93 23 35
80 10
99 19 98
9
29
19 20 25
82 6
16 24 4 14
39
Анатоли Господинов 1 Анатоли Господинов
Вячеслав Велиев 21 Вячеслав Велиев
Феликс Ебоа Ебоа 93 Феликс Ебоа Ебоа
Емил Виячки 23 Емил Виячки
Димитър Велковски 35 Димитър Велковски
Лъчезар Котев 80 Лъчезар Котев
Борислав Цонев 10 Борислав Цонев
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Преслав Йорданов 19 Преслав Йорданов
Светослав Ковачев 98 Светослав Ковачев
Чинонсо Ннамди 9 Чинонсо Ннамди
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Дани Групър 14 Дани Групър
Иван Орлинов Йорданов 82 Иван Орлинов Йорданов
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Георги Русев 19 Георги Русев
Агибу Камара 20 Агибу Камара
Емерсън Родригес 25 Емерсън Родригес
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле

Срещата по минути

89′ Серкан Юсеин е сменен от Преслав Йорданов
89′ Дейвид Идоуу е сменен от Борислав Цонев
Квадво Дуа получи жълт картон 88′
Ивайло Чочев влезе на мястото на Агибу Камара 87′
85′ Иван Тилев влезе на мястото на Светослав Ковачев
78′ Светослав Ковачев получи жълт картон
Ерик Маркъс е сменен от Георги Русев 76′
Дерой Дуарте влезе на мястото на Дани Групър 76′
68′ Каскардо е сменен от Димитър Велковски
66′ ГООООЛ! Преслав Йорданов беше точен за отбора си
Кайо Видал Роша влезе на мястото на Ерик Ив Бил 62′
Квадво Дуа е сменен от Емерсън Родригес 62′
Динис Алмейда отбеляза гол! 52′
44′ Станислав Иванов получи жълт картон

Статистики за двубоя от efbet Лига между Лудогорец и Левски София

Лудогорец
Лудогорец
1 : 1
Левски София
Левски София
50%
Притежание на топката
50%
1
Точни удари
6
4
Неточни удари
11
25
Опасни атаки
80
14
Нарушения
7
1
Корнери
12
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-1-1
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

39
16 15 24 17
18 23
77 82 25
9
17
11
88 8 70 7
71 50 5 4
92
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Сон 17 Сон
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Иван Орлинов Йорданов 82 Иван Орлинов Йорданов
Емерсън Родригес 25 Емерсън Родригес
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа
Галего 92 Галего
Уабо Оливър Камдем 71 Уабо Оливър Камдем
Кристиян Димитров 50 Кристиян Димитров
Келиан ван дер Каап 5 Келиан ван дер Каап
Кристиан Макун 4 Кристиан Макун
Марин Петков 88 Марин Петков
Карлос Охене 8 Карлос Охене
Георги Костадинов 70 Георги Костадинов
Фабио 7 Фабио
Джавад Ел Джемили Сети 11 Джавад Ел Джемили Сети
Евертън 17 Евертън

Срещата по минути

90+2′ Филип Гигов е сменен от Квадво Дуа
Хасими Фадяга е сменен от Евертън 90′
Алдаир влезе на мястото на Джавад Ел Джемили Сети 90′
Gašper trdin влезе на мястото на Карлос Охене 83′
Асен Митков влезе на мястото на Марин Петков 83′
ГООООЛ! Евертън беше точен за отбора си 79′
77′ Жълт картон за Едвин Куртулус
74′ Агибу Камара влезе на мястото на Емерсън Родригес
56′ Кайо Видал Роша влезе на мястото на Ерик Маркъс
56′ Якуб Пиотровски влезе на мястото на Ерик Маркъс
56′ Дани Групър е сменен от Сон
Мустафа Сангаре влезе на мястото на Фабио 46′
Карлос Охене получи жълт картон 45′
34′ ГООООЛ! Ерик Маркъс беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от efbet Лига между Лудогорец и Черно море

Лудогорец
Лудогорец
2 : 0
Черно море
Черно море
52%
Притежание на топката
48%
9
Точни удари
5
4
Неточни удари
8
59
Опасни атаки
42
4
Нарушения
10
7
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

1
16 15 24 17
23 6
77 20 11
9
10 98
11 71 29 23
6 3 28 8
33
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Сон 17 Сон
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Агибу Камара 20 Агибу Камара
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа
Пламен Илиев 33 Пламен Илиев
Виктор Попов 6 Виктор Попов
Живко Атанасов 3 Живко Атанасов
Влатко Дробаров 28 Влатко Дробаров
Асен Дончев 8 Асен Дончев
Тирно Бари 11 Тирно Бари
Васил Панайотов 71 Васил Панайотов
Берк Орхан Бейхан 29 Берк Орхан Бейхан
Димитър Димитров Тонев 23 Димитър Димитров Тонев
Мазире Соула 10 Мазире Соула
Дерик Осей Яу 98 Дерик Осей Яу

Срещата по минути

90+2′ Емерсън Родригес е сменен от Ерик Маркъс
88′ Иван Орлинов Йорданов влезе на мястото на Агибу Камара
88′ Ерик Ив Бил е сменен от Кайо Видал Роша
Росен Светлинов Стефанов получи жълт картон 87′
Николай Светославов Златев влезе на мястото на Асен Дончев 81′
77′ Георги Русев влезе на мястото на Квадво Дуа
77′ Ивайло Чочев е сменен от Якуб Пиотровски
Росен Светлинов Стефанов е сменен от Живко Атанасов 75′
Мартин Константинов Милушев влезе на мястото на Васил Панайотов 75′
Алберто Мартин е сменен от Берк Орхан Бейхан 75′
Жълт картон за Влатко Дробаров 73′
68′ Квадво Дуа отбеляза гол!
Уеслен младши получи жълт картон 54′
Уеслен младши влезе на мястото на Тирно Бари 46′
45+2′ ГООООЛ! Оливие Вердон беше точен за отбора си
Асен Дончев получи жълт картон 19′
Жълт картон за Виктор Попов 15′
