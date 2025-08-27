Кайрат, Пафос..., а България вече 9 години няма отбор в Шампионската лига

Кипърският Пафос, казахстанският Кайрат и Бодьо/Глимт ще играят в турнирната фаза на Шампионската лига. Пафос изхвърли от турнира Цървена звезда, а Кайрат, който се справи след дузпи със Селтик, изравни Астана на Мъри Стоилов. Преди 10 години бившият треньор на Левски вкара Астана в групите на Шампионската лига, а отборът стана първият представител на бившата съветска република в комерсиалната надпревара. Титуляр за Кайрат, който е от Алмати - град на около 200 километра от границата с Китай, бе бившият нападател на Левски Рикардиньо.

Как се мотивират?

„Имахме цел - шампионата, да спечелим Купата и да стигнем до груповата фаза на Шампионската лига. Справихме се с една задача. В момента не можем да повярваме, че сме там. Дори не съм го сънувал.

Но ще ви разкажа тази история. Преди мача показахме на момчетата отборите, които ни чакаха в основния турнир. Там имаше само големи имена. Показахме го на момчетата, разпечатахме списъка и го окачихме в съблекалнята. Исках момчетата да го видят и да се мотивират.

Разбира се, искам да се срещна с възможно най-известните клубове, защото може би това се случва веднъж в живота“, каза след успеха треньорът на Кайрат Рафаел Уразбахтин.

Къде сме ние?

За последно Лудогорец игра с най-силните в Шампионската лига през 2016 г. След това последваха 9 поредни неуспешни опита на разградчани за влизане в групите.

