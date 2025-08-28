Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?

Вече са ясни всички 36 тима, които ще участват в основната фаза на Шампионската лига през сезон 2025/2026. След плейофите до нея стигнаха трима дебютанти Пафос, Кайрат и Бодьо Глимт, както и Карабах, Бенфика, Брюж и Копенхаген.

За първи път в основната фаза ще играе и новият шампион на Белгия - Юнион Сен Жилоа.

Жребий за Шампионската лига

Най-престижният клубен турнир е с променен формат за втора поредна година, но отборите отново са разпределени в 4 урни.

Жребия, който ще бъде теглен от изкуствен интелект, можете да гледате на живо в четвъртък (28 август) от 19:00 ч. пряко по bTV Action и на Voyo.bg.

Всички тимове ще мерят сили в една група, като ще изиграят по 8 мача - 4 домакинства и 4 гостувания.

Първите осем в класирането получават директна квота за същинската част от елиминациите, докато заелите местата между 9-о и 24-о ще изиграят допълнителни плейофи, определящи останалите участници в плейофите.

Всички, които се класират от 25-о място нататък не просто отпадат от Шампионската лига, но и приключват с евротурнирите до края на сезона.

Урните

Първа урна

ПСЖ, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен. Ливърпул, Интер, Челси, Борусия Дортмунд, Барселона

Втора урна

Арсенал, Байер Леверкузен, Атлетико Мадрид, Бенфика, Аталанта, Виляреал, Ювентус, Айнтрахт Франкфурт, Брюж

Трета урна

Тотнъм, ПСВ Айндховен, Аякс, Наполи, Спортинг Лисабон, Олимпиакос, Славия Прага, Бодьо Глимт, Олимпик Марсилия

Снимка: Getty Images

Четвърта урна

Копенхаген, Монако, Галатасарай, Юнион Сен Жилоа, Карабах, Атлетик Билбао, Нюкасъл, Пафос, Кайрат Алмати.

Първите мачове са от 16 до 18 септември, а последният кръг от основната фаза е на 28 януари. Финалът в Будапеща е на 30 май 2026 г.

