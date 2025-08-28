bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?

Гледайте жребия от 19 ч. по bTV Action и Voyo.bg

Време е за жребий! Кой срещу кого в основната фаза на Шампионската лига?

Вече са ясни всички 36 тима, които ще участват в основната фаза на Шампионската лига през сезон 2025/2026. След плейофите до нея стигнаха трима дебютанти Пафос, Кайрат и Бодьо Глимт, както и Карабах, Бенфика, Брюж и Копенхаген.

За първи път в основната фаза ще играе и новият шампион на Белгия - Юнион Сен Жилоа.

И този сезон: Champions TV - всички късни мачове в Шампионската лига едновременно

Жребий за Шампионската лига

Най-престижният клубен турнир е с променен формат за втора поредна година, но отборите отново са разпределени в 4 урни.

Жребия, който ще бъде теглен от изкуствен интелект, можете да гледате на живо в четвъртък (28 август) от 19:00 ч. пряко по bTV Action и на Voyo.bg.

Всички тимове ще мерят сили в една група, като ще изиграят по 8 мача - 4 домакинства и 4 гостувания.

Първите осем в класирането получават директна квота за същинската част от елиминациите, докато заелите местата между 9-о и 24-о ще изиграят допълнителни плейофи, определящи останалите участници в плейофите.

Всички, които се класират от 25-о място нататък не просто отпадат от Шампионската лига, но и приключват с евротурнирите до края на сезона.

Вечерта на изненадите: И кипърски клуб на 11 години влетя в ШЛ (ВИДЕО)

Урните

Първа урна

ПСЖ, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен. Ливърпул, Интер, Челси, Борусия Дортмунд, Барселона

Втора урна

Арсенал, Байер Леверкузен, Атлетико Мадрид, Бенфика, Аталанта, Виляреал, Ювентус, Айнтрахт Франкфурт, Брюж

Трета урна

Тотнъм, ПСВ Айндховен, Аякс, Наполи, Спортинг Лисабон, Олимпиакос, Славия Прага, Бодьо Глимт, Олимпик Марсилия

Снимка: Getty Images

Четвърта урна

Копенхаген, Монако, Галатасарай, Юнион Сен Жилоа, Карабах, Атлетик Билбао, Нюкасъл, Пафос, Кайрат Алмати.

Първите мачове са от 16 до 18 септември, а последният кръг от основната фаза е на 28 януари. Финалът в Будапеща е на 30 май 2026 г.

Невероятно! Шампионската лига стига до Полярния кръг, Каспийско море и границата с Китай

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол шампионска лига жребий отбори дебютанти champions tv основна фаза

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Пъзелът в Шампионската лига е нареден (ВИДЕО)

Пъзелът в Шампионската лига е нареден (ВИДЕО)
Ново дъно! Четвъртодивизионен потопи Манчестър Юнайтед

Ново дъно! Четвъртодивизионен потопи Манчестър Юнайтед

Бенфика спря Моуриньо и Фенербахче за ШЛ (ВИДЕО)

Бенфика спря Моуриньо и Фенербахче за ШЛ (ВИДЕО)
ЦСКА скочи на съдията за мача със Славия

ЦСКА скочи на съдията за мача със Славия

Последни новини

И този сезон: Champions TV - всички късни мачове в Шампионската лига едновременно

И този сезон: Champions TV - всички късни мачове в Шампионската лига едновременно
Ново дъно! Четвъртодивизионен потопи Манчестър Юнайтед

Ново дъно! Четвъртодивизионен потопи Манчестър Юнайтед

Бенфика спря Моуриньо и Фенербахче за ШЛ (ВИДЕО)

Бенфика спря Моуриньо и Фенербахче за ШЛ (ВИДЕО)
Пъзелът в Шампионската лига е нареден (ВИДЕО)

Пъзелът в Шампионската лига е нареден (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV